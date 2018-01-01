У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 22:15
У Луцьку на проспекті Відродження в ніч на 19 серпня патрульні поліцейські затримали чоловіка, який мав при собі пакетик з амфетаміном.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Полісмени помітили підозрілого громадянина. Поверхнева перевірка 28-річної особи підтвердила - чоловік мав при собі заборонені речовини.
Патрульні виявили в нього пакетик з амфетаміном.
Встановили також, що нині він є підсудним за двома статтями кримінального кодексу, в яких ідеться про незаконне виготовлення й розповсюдження наркотичних засобів.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Полісмени помітили підозрілого громадянина. Поверхнева перевірка 28-річної особи підтвердила - чоловік мав при собі заборонені речовини.
Патрульні виявили в нього пакетик з амфетаміном.
Встановили також, що нині він є підсудним за двома статтями кримінального кодексу, в яких ідеться про незаконне виготовлення й розповсюдження наркотичних засобів.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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