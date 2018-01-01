У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку на проспекті Відродження в ніч на 19 серпня патрульні поліцейські затримали чоловіка, який мав при собі пакетик з амфетаміном.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Полісмени помітили підозрілого громадянина. Поверхнева перевірка 28-річної особи підтвердила - чоловік мав при собі заборонені речовини.Патрульні виявили в нього пакетик з амфетаміном.Встановили також, що нині він є підсудним за двома статтями кримінального кодексу, в яких ідеться про незаконне виготовлення й розповсюдження наркотичних засобів.На місце викликали слідчо-оперативну групу.