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У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
У Луцьку на проспекті Відродження в ніч на 19 серпня патрульні поліцейські затримали чоловіка, який мав при собі пакетик з амфетаміном.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Полісмени помітили підозрілого громадянина. Поверхнева перевірка 28-річної особи підтвердила - чоловік мав при собі заборонені речовини.
Патрульні виявили в нього пакетик з амфетаміном.

Встановили також, що нині він є підсудним за двома статтями кримінального кодексу, в яких ідеться про незаконне виготовлення й розповсюдження наркотичних засобів.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.



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Теги: Луцьк, патрульна поліція, амфетамін
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