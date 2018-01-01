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Луцьке сміття збирають мешканці Рівненщини, Рожища та Копачівки

Луцьке сміття збирають мешканці Рівненщини, Рожища та Копачівки
У Луцьку сміття прибирають мешканці Торчина, Рожища, Копачівки та Рівненської області.

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич розповів, що останнім часом було багато нарікань на вивіз сміття в місті.

«На сьогодні все робиться для того, щоб було лучанам зручно і що сміття вивозилось. Був період, що нам не вистачало людей, але ми провели величезну роботу. Їдуть люди працювати з Рожищ, Копачівки, Торчина, 4 людей доїжджають з Рівненської області», - сказав Кузьмич.

Цьогоріч придбали 4 автомобіля і наразі підприємство не має проблем, які стосуються техніки.

«Є проблема прибирання біля контейнерів. З 1 серпня ми працюємо по новому тарифу і люди отримуватимуть більшу зарплату. Водій сміттєвоза, наприклад, отримуватиме 10 тисяч, але за умови, що буде хороша робота», - повідомив директор підприємства.

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Теги: сміття, благоустрій
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