Луцьке сміття збирають мешканці Рівненщини, Рожища та Копачівки

У Луцьку сміття прибирають мешканці Торчина, Рожища, Копачівки та Рівненської області.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор «Луцькспецкомунтрансу»розповів, що останнім часом було багато нарікань на вивіз сміття в місті.«На сьогодні все робиться для того, щоб було лучанам зручно і що сміття вивозилось. Був період, що нам не вистачало людей, але ми провели величезну роботу. Їдуть люди працювати з Рожищ, Копачівки, Торчина, 4 людей доїжджають з Рівненської області», - сказав Кузьмич.Цьогоріч придбали 4 автомобіля і наразі підприємство не має проблем, які стосуються техніки.«Є проблема прибирання біля контейнерів. З 1 серпня ми працюємо по новому тарифу і люди отримуватимуть більшу зарплату. Водій сміттєвоза, наприклад, отримуватиме 10 тисяч, але за умови, що буде хороша робота», - повідомив директор підприємства.