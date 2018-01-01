У Луцьку «каратєльні загони» муніципалів штрафуватимуть автоандонів

У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти будуть слідкувати за паркуванням водіїв на зелених зонах.Про це йшлося у понеділок, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Так, у місті нарікають на велику кількість водіїв, які паркуються попід парканами, на газонах.«Пропозиція відправляти кілька працівників «каратєльних загонів» муніципальної варти, аби вони складали протоколи на порушників, які паркуються у зелених зонах на вулицях Єршова, Індустріальна та інших», - запропонувавЧлени комісії пропозицію підтримали.