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У Луцьку «каратєльні загони» муніципалів штрафуватимуть автоандонів

У Луцьку «каратєльні загони» муніципалів штрафуватимуть автоандонів
У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти будуть слідкувати за паркуванням водіїв на зелених зонах.

Про це йшлося у понеділок, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Так, у місті нарікають на велику кількість водіїв, які паркуються попід парканами, на газонах.

«Пропозиція відправляти кілька працівників «каратєльних загонів» муніципальної варти, аби вони складали протоколи на порушників, які паркуються у зелених зонах на вулицях Єршова, Індустріальна та інших», - запропонував Андрій Козюра.

Члени комісії пропозицію підтримали.

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Теги: муніципали, благоустрій, зелена зона, паркування
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