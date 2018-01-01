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Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»

Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Цьогоріч 10 березня у Любомлі автомобіль «Volkswagen Golf», яким кермував нетверезий 18-річного хлопець, злетів у кювет і перевернувся. Щоправда, сам водій унаслідок цього не постраждав. Натомість 18-річній пасажирці Іванні Гаджало внаслідок страшної аварії вивернуло щелепу, її обличчя виявилося подробленим на шматки, на одне око вона назавше втратила зір, а через отвір у бороді досі виходять назовні шматочки кісток.

Днями ж Любомльський районний суд виніс вирок винуватцеві аварії, яка назавжди змінила життя дівчини. Хлопцеві дали 5 років «умовно».

Із вироку відомо, що винуватець ДТП їхав автівкою в стані алкогольного сп'яніння без посвідчення водія. Аварія ж сталася через те, що він відволікся від кермування, проявив грубу неуважність та належним чином не відреагував на зміну дорожньої обстановки.

Сам винуватець у суді свою провину визнав. Зауважив, що погодився на пропозицію товариши сісти за кермо його автомобіля, незважаючи на те, що був напідпитку та без посвідчення водія. За словами хлопця, на дорозі була ожеледиця і при гальмуванні на повороті автомобіль занесло в кювет, де він перекинувся.

Натомість мама Іванни у суді розповіла, що здоров’я доньки досі не відновлене і вона потребує ще значної кількості операцій.

Зрештою, суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Щоправда, хлопця звільнять від відбування покарання, якщо він протягом 3 років не вчинить нового злочину.

Зауважимо, що раніше мама Іванни Гаджало розповідала виданню "Волинь24", що хлопець, який був тоді за кермом, - єдиний, хто гідно повів себе у цій ситуації. На другий день після трагедії він попросив дозволу прийти. Потім знов приїхав, привіз 5 тисяч гривень. Сидів плакав, бо Іванка йому написала, що ні на кого не ображається і в тюрму садити не хоче.

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Теги: Іванна Гаджало, аварія, ДТП, понівечене обличчя, Любомль, Волинь, вибір редактора
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