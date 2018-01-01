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Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО

Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО
У селі Рованці, що під Луцьком, сталася аварія за участю автомобіля патрульних та білого мінівена.

Світлини автопригоди оприлюднив луцький активіст Сергій Поха.

На фото видно, що обидві машини зазнали значних механічних ушкоджень.

Факт інциденту Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця луцьких патрульних Ольга Бузулук.

"Патрульні виїжджали на оформлення порушення ПДР з увімкненими проблисковими "маячками". Наразі причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці", - повідомила вона.

Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО
Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО
Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО
Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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