Під Луцьком патрульні потрапили в аварію. ФОТО





Світлини автопригоди оприлюднив луцький активіст Сергій Поха.



На фото видно, що обидві машини зазнали значних механічних ушкоджень.



Факт інциденту Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердила речниця луцьких патрульних Ольга Бузулук.



"Патрульні виїжджали на оформлення порушення ПДР з увімкненими проблисковими "маячками". Наразі причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці", - повідомила вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці, що під Луцьком, сталася аварія за участю автомобіля патрульних та білого мінівена.Світлини автопригоди оприлюднив луцький активістНа фото видно, що обидві машини зазнали значних механічних ушкоджень.Факт інцидентупідтвердила речниця луцьких патрульних"Патрульні виїжджали на оформлення порушення ПДР з увімкненими проблисковими "маячками". Наразі причини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці", - повідомила вона.

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