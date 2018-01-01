Як волиняни проживали в Бразилії в 1930-х роках. РЕТРОФОТО

Судно для подорожі волинян до Бразилії, 1930-ті роки.

Адреси консультаційних центрів по питаннях еміграції до Бразилії, 1930-ті роки.

Життя українських та польських емігрантів в Бразилії, 1930-ті роки.

Життя українських та польських емігрантів в Бразилії, 1930-ті роки.

Пересування емігрантів на конях по Бразилії, 1930-ті роки.

Водоспад в Бразилії, 1930-ті роки.

Водоспад в Бразилії, 1930-ті роки.

Водоспад в Бразилії, 1930-ті роки.

Господа емігрантів, 1930-ті роки.

Переправа через річку, Бразилія, 1930-ті.

Типове поселення українських та польських емігрантів в Бразилії, 1930-ті роки.

Типове поселення українських та польських емігрантів в Бразилії, 1930-ті роки.

Типове поселення українських та польських емігрантів в Бразилії, 1930-ті роки.

Нове поселення емігрантів на місці вирубаного лісу, 1930-ті.

Жінки працюють на землі, Бразилія, 1930-ті роки.

Будівництво емігрантами дороги до своїх поселень, 1930-ті роки.

Будівництво емігрантами дороги до своїх поселень, 1930-ті роки.

Переправа через річку, Бразилія, 1930-ті роки

У мережі Інтернет вдалось розшукати цікаві світлини, як емігранти з Волині розпочинали нове життя на теренах Бразилії. На світлинах можемо побачити переважно українське та польське населення, яке переїхало до Південної Америки в пошуках кращого життя в 1930-х роках.В той час еміграція до Південної Америки активно рекламувалась в тогочасних засобах ЗМІ. Були спеціальні офіси, так звані центри, куди усі бажаючі могли звернутись за допомогою в оформленні документів та виїзду до Бразилії в тому числі. На Волині був один такий центр у Луцьку, по вулиці Ягелонській, 66 (сучасна Лесі Українки).Проте не завжди життя емігрантів було легким. Це читачі Волиньpost можуть побачити, переглядаючи світлини. Прибувши до нової країни, емігранти стикались з багатьма проблемами, а це і клімат, невідомий тваринний світ бразильських лісів, які потрібно було вирубувати, інколи, щоб звести собі житло та облаштувати господарство. Хтось не боявся труднощів і долав їх, а були й такі, що зневірювались і навіть повертались назад.Джерело фото: https://www.loc.gov