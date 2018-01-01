Як волиняни проживали в Бразилії в 1930-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:25
У мережі Інтернет вдалось розшукати цікаві світлини, як емігранти з Волині розпочинали нове життя на теренах Бразилії. На світлинах можемо побачити переважно українське та польське населення, яке переїхало до Південної Америки в пошуках кращого життя в 1930-х роках.
В той час еміграція до Південної Америки активно рекламувалась в тогочасних засобах ЗМІ. Були спеціальні офіси, так звані центри, куди усі бажаючі могли звернутись за допомогою в оформленні документів та виїзду до Бразилії в тому числі. На Волині був один такий центр у Луцьку, по вулиці Ягелонській, 66 (сучасна Лесі Українки).
Проте не завжди життя емігрантів було легким. Це читачі Волиньpost можуть побачити, переглядаючи світлини. Прибувши до нової країни, емігранти стикались з багатьма проблемами, а це і клімат, невідомий тваринний світ бразильських лісів, які потрібно було вирубувати, інколи, щоб звести собі житло та облаштувати господарство. Хтось не боявся труднощів і долав їх, а були й такі, що зневірювались і навіть повертались назад.
Джерело фото: https://www.loc.gov
Тетяна Яцечко-Блаженко
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В той час еміграція до Південної Америки активно рекламувалась в тогочасних засобах ЗМІ. Були спеціальні офіси, так звані центри, куди усі бажаючі могли звернутись за допомогою в оформленні документів та виїзду до Бразилії в тому числі. На Волині був один такий центр у Луцьку, по вулиці Ягелонській, 66 (сучасна Лесі Українки).
Проте не завжди життя емігрантів було легким. Це читачі Волиньpost можуть побачити, переглядаючи світлини. Прибувши до нової країни, емігранти стикались з багатьма проблемами, а це і клімат, невідомий тваринний світ бразильських лісів, які потрібно було вирубувати, інколи, щоб звести собі житло та облаштувати господарство. Хтось не боявся труднощів і долав їх, а були й такі, що зневірювались і навіть повертались назад.
Джерело фото: https://www.loc.gov
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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