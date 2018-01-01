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У Луцьку перекриють вулицю через ремонт

У Луцьку перекриють вулицю через ремонт
У Луцьку перекриють рух транспорту на ділянці дороги, що на проспекті Відродження.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.

Там триватимуть роботи з модернізації систем централізованого теплопостачання.

Ділянка, на якій триватимуть роботи – від вулиці Писаревського до заїзду в двір Луцької міської клінічної лікарні.

Орієнтовний час проведення робіт – 20:00 21 серпня до 07:00 22 серпня 2018 року.


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Теги: ремонт, дорога, Луцьк
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