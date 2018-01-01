У Луцьку перекриють вулицю через ремонт
Сьогодні, 09:27
У Луцьку перекриють рух транспорту на ділянці дороги, що на проспекті Відродження.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Там триватимуть роботи з модернізації систем централізованого теплопостачання.
Ділянка, на якій триватимуть роботи – від вулиці Писаревського до заїзду в двір Луцької міської клінічної лікарні.
Орієнтовний час проведення робіт – 20:00 21 серпня до 07:00 22 серпня 2018 року.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Там триватимуть роботи з модернізації систем централізованого теплопостачання.
Ділянка, на якій триватимуть роботи – від вулиці Писаревського до заїзду в двір Луцької міської клінічної лікарні.
Орієнтовний час проведення робіт – 20:00 21 серпня до 07:00 22 серпня 2018 року.
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