У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО
Сьогодні, 19:19
У селі Коршів Луцького району очистили прибережну зону місцевого ставка, а також облаштування водойми для водопою худоби.
Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.
При очищенні става від мулу відкрили близько десятка джерел, які, за переказами старожилів села, в давнину були дуже потужними, а пізніше замулились і зникли.
В майбутньому на цьому місці планують окультурити територію та джерела, провести аналіз води та зробити це місце місцем відпочинку, яке стане окрасою села.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.
При очищенні става від мулу відкрили близько десятка джерел, які, за переказами старожилів села, в давнину були дуже потужними, а пізніше замулились і зникли.
В майбутньому на цьому місці планують окультурити територію та джерела, провести аналіз води та зробити це місце місцем відпочинку, яке стане окрасою села.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як правильно підготуватися до школи: поради Уляни Супрун
Сьогодні, 19:46
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
Сьогодні, 19:36
У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО
Сьогодні, 19:19
В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода
Сьогодні, 19:08
Де у Луцьку не буде світла 22 серпня
Сьогодні, 19:00