У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО

У селі Коршів Луцького району очистили прибережну зону місцевого ставка, а також облаштування водойми для водопою худоби.Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.При очищенні става від мулу відкрили близько десятка джерел, які, за переказами старожилів села, в давнину були дуже потужними, а пізніше замулились і зникли.В майбутньому на цьому місці планують окультурити територію та джерела, провести аналіз води та зробити це місце місцем відпочинку, яке стане окрасою села.