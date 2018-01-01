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У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО

У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО
У селі Коршів Луцького району очистили прибережну зону місцевого ставка, а також облаштування водойми для водопою худоби.

Про це повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.

При очищенні става від мулу відкрили близько десятка джерел, які, за переказами старожилів села, в давнину були дуже потужними, а пізніше замулились і зникли.

В майбутньому на цьому місці планують окультурити територію та джерела, провести аналіз води та зробити це місце місцем відпочинку, яке стане окрасою села.

У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО
У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО
У селі на Волині «полікували» ставок. ФОТО

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Теги: ставок, джерела, вода, благоустрій
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