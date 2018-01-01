Поліція розповіла, чому в Шацькому районі зникали діти

зникнення дітей у Шацькому районі.



Але ці факти пов’язані переважно з тим, що відпочивальники не належно доглядають за своїми дітьми, - повідомляє



У Шацькому відділенні поліції розповіли, що з початком відпочинкового сезону (з 1 червня по 22 серпня) почастішали повідомлення до поліції про зникнення дітей (7 повідомлень) та виявлення невідомих дітей (6 повідомлень). Але ці факти пов’язані переважно з тим, що відпочивальники не належно доглядають за своїми дітьми.



«Місце знаходження усіх зниклих безвісті дітей, про які повідомляли до Шацького відділення поліції, персональні дані дітей, які «згубились» у період літнього сезону відпочинку, їх батьків та законних представників встановлено. Дітей передали законним представникам, з батьками поліцейські провели профілактичні бесіди. А батьків, які через власну необережність недогледіли за власними дітьми, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпА. Відповідну інформацію поліція надіслала в служби у справах дітей, органи місцевого самоврядування за місцем проживання учасників подій, аби не допустити повторних випадків.



Ці події, насамперед, пов'язані із специфікою району, зокрема, початком туристичного сезону та великою кількістю відпочивальників. Аналогічні повідомлення надходили до територіального відділення поліції й протягом минулих років у розпал літнього сезону відпочинку», - коментують у Шацькому відділенні поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом літа до поліції надійшло 7 заяв проу Шацькому районі.Але ці факти пов’язані переважно з тим, що відпочивальники не належно доглядають за своїми дітьми, - повідомляє Район. Шацьк У Шацькому відділенні поліції розповіли, що з початком відпочинкового сезону (з 1 червня по 22 серпня) почастішали повідомлення до поліції про зникнення дітей (7 повідомлень) та виявлення невідомих дітей (6 повідомлень). Але ці факти пов’язані переважно з тим, що відпочивальники не належно доглядають за своїми дітьми.«Місце знаходження усіх зниклих безвісті дітей, про які повідомляли до Шацького відділення поліції, персональні дані дітей, які «згубились» у період літнього сезону відпочинку, їх батьків та законних представників встановлено. Дітей передали законним представникам, з батьками поліцейські провели профілактичні бесіди. А батьків, які через власну необережність недогледіли за власними дітьми, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпА. Відповідну інформацію поліція надіслала в служби у справах дітей, органи місцевого самоврядування за місцем проживання учасників подій, аби не допустити повторних випадків.Ці події, насамперед, пов'язані із специфікою району, зокрема, початком туристичного сезону та великою кількістю відпочивальників. Аналогічні повідомлення надходили до територіального відділення поліції й протягом минулих років у розпал літнього сезону відпочинку», - коментують у Шацькому відділенні поліції.

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