Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині

Петра Філюка.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо з власних джерел.



Невідомі обікрали будинок судді у післяобідню пору 22 серпня. Відомо, що винесли особисті речі. Щодо того, чи вкрали гроші та інші матеріальні цінності, наразі невідомо.



На місці крадіжки працюють правоохоронці.







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