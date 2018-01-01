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Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині

Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині
У селі Тарасове Луцького району обікрали будинок голови Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо з власних джерел.

Невідомі обікрали будинок судді у післяобідню пору 22 серпня. Відомо, що винесли особисті речі. Щодо того, чи вкрали гроші та інші матеріальні цінності, наразі невідомо.

На місці крадіжки працюють правоохоронці.

Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині
Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині
Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині


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Теги: Петро Філюк, крадіжка, апеляційний суд, Волинь
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Коментарі 1
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Шкода фото двору нема, завжди хотів подивитись на той маєток держслужбовця)
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