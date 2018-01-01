Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині
Сьогодні, 18:04
У селі Тарасове Луцького району обікрали будинок голови Апеляційного суду Волинської області Петра Філюка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо з власних джерел.
Невідомі обікрали будинок судді у післяобідню пору 22 серпня. Відомо, що винесли особисті речі. Щодо того, чи вкрали гроші та інші матеріальні цінності, наразі невідомо.
На місці крадіжки працюють правоохоронці.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost cтало відомо з власних джерел.
Невідомі обікрали будинок судді у післяобідню пору 22 серпня. Відомо, що винесли особисті речі. Щодо того, чи вкрали гроші та інші матеріальні цінності, наразі невідомо.
На місці крадіжки працюють правоохоронці.
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Шкода фото двору нема, завжди хотів подивитись на той маєток держслужбовця)
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