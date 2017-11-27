На Волині припинила роботу шахта №9
Сьогодні, 09:43
У місті Нововолинську через страйк шахтарів призупинила роботу шахта №9 «Нововолинська».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів керівник профспілки шахти №9 Василь Гура.
За його словами, 23 серпня дві зміни шахтарів приїхали на роботу, але відмовилися спускатися в шахту через невиплату заробітної плати. Василь Гура додав, що гірникам обіцяли виплатити усю заборгованість із зарплати до Дня шахтаря, який щорічно святкують в останню неділю серпня. Утім, грошей досі не дали.
«Сьогодні останній робочий день напередодні Дня шахтаря. І той скорочений. Банки могли б виплатити гроші хіба сьогодні», - додав Гура.
Керівник профспілки також розповів, що наразі шахтарі чекають приїзду на шахту генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрія Пилипюка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів керівник профспілки шахти №9 Василь Гура.
За його словами, 23 серпня дві зміни шахтарів приїхали на роботу, але відмовилися спускатися в шахту через невиплату заробітної плати. Василь Гура додав, що гірникам обіцяли виплатити усю заборгованість із зарплати до Дня шахтаря, який щорічно святкують в останню неділю серпня. Утім, грошей досі не дали.
«Сьогодні останній робочий день напередодні Дня шахтаря. І той скорочений. Банки могли б виплатити гроші хіба сьогодні», - додав Гура.
Керівник профспілки також розповів, що наразі шахтарі чекають приїзду на шахту генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрія Пилипюка.
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