На Волині припинила роботу шахта №9

У місті Нововолинську через страйк шахтарів призупинила роботу шахта №9 «Нововолинська».Про церозповів керівник профспілки шахти №9За його словами, 23 серпня дві зміни шахтарів приїхали на роботу, але відмовилися спускатися в шахту через невиплату заробітної плати. Василь Гура додав, що гірникам обіцяли виплатити усю заборгованість із зарплати до Дня шахтаря, який щорічно святкують в останню неділю серпня. Утім, грошей досі не дали.«Сьогодні останній робочий день напередодні Дня шахтаря. І той скорочений. Банки могли б виплатити гроші хіба сьогодні», - додав Гура.Керівник профспілки також розповів, що наразі шахтарі чекають приїзду на шахту генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрія Пилипюка.