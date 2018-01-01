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На Волині затримали чоловіка, який займався контрабандою зброї. ФОТО

На Волині затримали чоловіка, який займався контрабандою зброї. ФОТО
На Волині слідчі СБУ виявили чоловіка, який займався контрабандою зброї з Європи до України.

Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України.

Придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до нашої країни у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля. Реалізовував засоби ураження ділок через Інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому півтори тисячі американських доларів.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів «Glock-17» 4-ї модифікації, «СZ 75 TS» та кулемета «CZUKvz.59».

Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала своїм польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили дванадцять пістолетів «Glock», два пістолети «Walther», один пістолет «Heckler&Koch», а також кошти у розмірі шістдесят тисяч чотириста доларів США.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду.
На Волині затримали чоловіка, який займався контрабандою зброї. ФОТО
На Волині затримали чоловіка, який займався контрабандою зброї. ФОТО
На Волині затримали чоловіка, який займався контрабандою зброї. ФОТО
На Волині затримали чоловіка, який займався контрабандою зброї. ФОТО

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Теги: СБУ, Волинь, контрабанда, зброя
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