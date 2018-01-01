На Волині затримали чоловіка, який займався контрабандою зброї. ФОТО

На Волині слідчі СБУ виявили чоловіка, який займався контрабандою зброї з Європи до України.Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області.Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України.Придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до нашої країни у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля. Реалізовував засоби ураження ділок через Інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому півтори тисячі американських доларів.Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів «Glock-17» 4-ї модифікації, «СZ 75 TS» та кулемета «CZUKvz.59».Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала своїм польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили дванадцять пістолетів «Glock», два пістолети «Walther», один пістолет «Heckler&Koch», а також кошти у розмірі шістдесят тисяч чотириста доларів США.Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду.