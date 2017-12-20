Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького

Андрія Федецького. Його поховають у селі Лаврів Луцького району.



Артема Федецького.



Зазначимо, що 5 серпня Андрію Федецькому виповнилося 60 років. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він пережив інсульт і проходив реабілітаційний курс.



У четвер о 4 годині ранку йому стало погано. Екстрені реанімаційні заходи не дали результатів.



Андрій Федецький в минулому виступав за луцьку "Волинь" і харківський "Металіст". В елітному дивізіоні Чемпіонату України в складі "Волині" Андрій Стефанович провів 102 матчі.



Фіналіст Кубка СРСР 1983 року в складі "Металіста". За свою технічність отримав прізвисько "Волинський Марадона".



Попрощатися з видатним волинським футболістом можна буде 23 серпня в Будинку панахиди в Луцьку після 18:00.



Ховати Андрія Федецького будуть в п'ятницю в селі Лаврів о 12:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перестало битися серце відомого волинського футболіста. Його поховають у селі Лаврів Луцького району. 23 серпня помер Андрій Федецький - батько відомого українського футболіста, капітана клубу "Карпати" і легенди національної збірної УкраїниЗазначимо, що 5 серпня Андрію Федецькому виповнилося 60 років. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він пережив інсульт і проходив реабілітаційний курс.У четвер о 4 годині ранку йому стало погано. Екстрені реанімаційні заходи не дали результатів.Андрій Федецький в минулому виступав за луцьку "Волинь" і харківський "Металіст". В елітному дивізіоні Чемпіонату України в складі "Волині" Андрій Стефанович провів 102 матчі.Фіналіст Кубка СРСР 1983 року в складі "Металіста". За свою технічність отримав прізвисько "Волинський Марадона".Попрощатися з видатним волинським футболістом можна буде 23 серпня в Будинку панахиди в Луцьку після 18:00.Ховати Андрія Федецького будуть в п'ятницю в селі Лаврів о 12:00.

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