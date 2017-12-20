вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького

Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького
Перестало битися серце відомого волинського футболіста Андрія Федецького. Його поховають у селі Лаврів Луцького району.

23 серпня помер Андрій Федецький - батько відомого українського футболіста, капітана клубу "Карпати" і легенди національної збірної України Артема Федецького.

Зазначимо, що 5 серпня Андрію Федецькому виповнилося 60 років. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він пережив інсульт і проходив реабілітаційний курс.

У четвер о 4 годині ранку йому стало погано. Екстрені реанімаційні заходи не дали результатів.

Андрій Федецький в минулому виступав за луцьку "Волинь" і харківський "Металіст". В елітному дивізіоні Чемпіонату України в складі "Волині" Андрій Стефанович провів 102 матчі.

Фіналіст Кубка СРСР 1983 року в складі "Металіста". За свою технічність отримав прізвисько "Волинський Марадона".

Попрощатися з видатним волинським футболістом можна буде 23 серпня в Будинку панахиди в Луцьку після 18:00.

Ховати Андрія Федецького будуть в п'ятницю в селі Лаврів о 12:00.

Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького
Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Федецький, смерть, спорт, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає волинян з Днем Незалежності
Останні новини
Луцька художниця показала свої «Знаки часу». ФОТО
Сьогодні, 17:36
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Сьогодні, 17:20
Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького
Сьогодні, 17:05
У Луцьку на автостанції в чоловіка вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 16:57
Гройсман у Луцьку розповів про «децентралізаційні» мільярди
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Від інфаркту помер легендарний форвард Від інфаркту помер легендарний форвард
28 лютий, 11:40
Помер легендарний тренер київського «Динамо» Помер легендарний тренер київського «Динамо»
20 грудень, 2017, 10:59
Помер легендарний екс-футболіст Помер легендарний екс-футболіст
29 жовтень, 2017, 21:10
Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький
Сьогодні, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька художниця показала свої «Знаки часу». ФОТО
Сьогодні, 17:36
 0
Як Прем’єр-міністр «інспектував» луцький «Мотор». ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького
Сьогодні, 17:05
 0
У Луцьку на автостанції в чоловіка вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 16:57
 0
Гройсман у Луцьку розповів про «децентралізаційні» мільярди
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8