Коли поховають легенду волинського футболу Андрія Федецького
Сьогодні, 17:05
Перестало битися серце відомого волинського футболіста Андрія Федецького. Його поховають у селі Лаврів Луцького району.
23 серпня помер Андрій Федецький - батько відомого українського футболіста, капітана клубу "Карпати" і легенди національної збірної України Артема Федецького.
Зазначимо, що 5 серпня Андрію Федецькому виповнилося 60 років. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він пережив інсульт і проходив реабілітаційний курс.
У четвер о 4 годині ранку йому стало погано. Екстрені реанімаційні заходи не дали результатів.
Андрій Федецький в минулому виступав за луцьку "Волинь" і харківський "Металіст". В елітному дивізіоні Чемпіонату України в складі "Волині" Андрій Стефанович провів 102 матчі.
Фіналіст Кубка СРСР 1983 року в складі "Металіста". За свою технічність отримав прізвисько "Волинський Марадона".
Попрощатися з видатним волинським футболістом можна буде 23 серпня в Будинку панахиди в Луцьку після 18:00.
Ховати Андрія Федецького будуть в п'ятницю в селі Лаврів о 12:00.
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23 серпня помер Андрій Федецький - батько відомого українського футболіста, капітана клубу "Карпати" і легенди національної збірної України Артема Федецького.
Зазначимо, що 5 серпня Андрію Федецькому виповнилося 60 років. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він пережив інсульт і проходив реабілітаційний курс.
У четвер о 4 годині ранку йому стало погано. Екстрені реанімаційні заходи не дали результатів.
Андрій Федецький в минулому виступав за луцьку "Волинь" і харківський "Металіст". В елітному дивізіоні Чемпіонату України в складі "Волині" Андрій Стефанович провів 102 матчі.
Фіналіст Кубка СРСР 1983 року в складі "Металіста". За свою технічність отримав прізвисько "Волинський Марадона".
Попрощатися з видатним волинським футболістом можна буде 23 серпня в Будинку панахиди в Луцьку після 18:00.
Ховати Андрія Федецького будуть в п'ятницю в селі Лаврів о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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