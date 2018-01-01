День жалоби: у Луцьку обмежать розваги через загибель Героя
Сьогодні, 20:57
У зв’язку із загибеллю в районі проведення ООС військовослужбовця Георгія Ольховського у Луцьку 26 серпня оголосили Днем жалоби.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міськради.
Трагічна звістка зі східного фронту знову сколихнула Луцьк. Сьогодні, 23 серпня, на Донеччині від кулі снайпера загинув старший лейтенант 128-ї окремої механізованої бригади Георгій Ольховський.
На прохання родини похорон військовослужбовця відбудеться у неділю, 26 серпня (чекатимуть приїзду родини з Автономної Республіки Крим).
Об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, 11.45 — громадянська панахида на Театральному майдані.
Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
У зв'язку із похороном військовослужбовця, 26 серпня у Луцьку буде оголошено День жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
У цей день також обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста.
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Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міськради.
Трагічна звістка зі східного фронту знову сколихнула Луцьк. Сьогодні, 23 серпня, на Донеччині від кулі снайпера загинув старший лейтенант 128-ї окремої механізованої бригади Георгій Ольховський.
На прохання родини похорон військовослужбовця відбудеться у неділю, 26 серпня (чекатимуть приїзду родини з Автономної Республіки Крим).
Об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, 11.45 — громадянська панахида на Театральному майдані.
Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
У зв'язку із похороном військовослужбовця, 26 серпня у Луцьку буде оголошено День жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
У цей день також обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Що досвядкувалися? Ви чули що в Укрваїні іде війна????
Війна життя не зупиняє, навіть таку, яку розв’язали твої московські брати
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