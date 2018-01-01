День жалоби: у Луцьку обмежать розваги через загибель Героя

У зв’язку із загибеллю в районі проведення ООС військовослужбовцяу Луцьку 26 серпня оголосили Днем жалоби.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міськради.Трагічна звістка зі східного фронту знову сколихнула Луцьк. Сьогодні, 23 серпня, на Донеччиністарший лейтенант 128-ї окремої механізованої бригади Георгій Ольховський.На прохання родини похорон військовослужбовця відбудеться у неділю, 26 серпня (чекатимуть приїзду родини з Автономної Республіки Крим).Об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, 11.45 — громадянська панахида на Театральному майдані.Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.У зв'язку із похороном військовослужбовця, 26 серпня у Луцьку буде оголошено День жалоби.На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.У цей день також обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста.