Костел у Любешові на фото 1920-х років
Сьогодні, 09:50
У січневій публікації «Унікальні фрески з костелу в Любешові, які
знищили совєти» ми знайомили читачів Інформаційного агентства ВолиньPost із раніше невідомими світлинами втраченої назавжди волинської святині.
Тоді фото викликали неабиякий інтерес у читачів та обговорення у Facebook. Нам пощастило вдруге, адже в одному із онлайн-архівів ретро преси вдалось натрапити на нові світлини любешівського храму, який зруйнувала радянська влада.
Цього разу окрім зображень фресок маємо кілька
видів любешівської базиліки, які датуються 1920-ми роками. З коментарів до фото дізнаємось, що вперше фрески любешівського костелу суттєво постраждали в роки Першої світової війни, а саме в 1916-1918 роках. На фото, швидше за все, процес реставрації храму після війни.
Джерело фото: http://www.wbc.poznan.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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знищили совєти» ми знайомили читачів Інформаційного агентства ВолиньPost із раніше невідомими світлинами втраченої назавжди волинської святині.
Тоді фото викликали неабиякий інтерес у читачів та обговорення у Facebook. Нам пощастило вдруге, адже в одному із онлайн-архівів ретро преси вдалось натрапити на нові світлини любешівського храму, який зруйнувала радянська влада.
Цього разу окрім зображень фресок маємо кілька
видів любешівської базиліки, які датуються 1920-ми роками. З коментарів до фото дізнаємось, що вперше фрески любешівського костелу суттєво постраждали в роки Першої світової війни, а саме в 1916-1918 роках. На фото, швидше за все, процес реставрації храму після війни.
Джерело фото: http://www.wbc.poznan.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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