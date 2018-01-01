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Костел у Любешові на фото 1920-х років

Костел у Любешові на фото 1920-х років
У січневій публікації «Унікальні фрески з костелу в Любешові, які
знищили совєти» ми знайомили читачів Інформаційного агентства ВолиньPost із раніше невідомими світлинами втраченої назавжди волинської святині.

Тоді фото викликали неабиякий інтерес у читачів та обговорення у Facebook. Нам пощастило вдруге, адже в одному із онлайн-архівів ретро преси вдалось натрапити на нові світлини любешівського храму, який зруйнувала радянська влада.

Цього разу окрім зображень фресок маємо кілька
видів любешівської базиліки, які датуються 1920-ми роками. З коментарів до фото дізнаємось, що вперше фрески любешівського костелу суттєво постраждали в роки Першої світової війни, а саме в 1916-1918 роках. На фото, швидше за все, процес реставрації храму після війни.

Джерело фото: http://www.wbc.poznan.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Фрагмент фресок, 1920-ті рр.
Фрагмент фресок, 1920-ті рр.
Фрагмент фресок, 1920-ті рр.
Фрагмент фресок, 1920-ті рр.
Фрагмент фресок, 1920-ті рр.
Фрагмент фресок, 1920-ті рр.
Костел піярів. Бічний вівтар, 1920-ті р.
Костел піярів. Бічний вівтар, 1920-ті р.
Костел піярів. Головний вівтар, 1920-ті рр.
Костел піярів. Головний вівтар, 1920-ті рр.
Костел піярів. Бічний вівтар, 1920-ті рр.
Костел піярів. Бічний вівтар, 1920-ті рр.
Костел піярів. Фронтальний бік споруди, 1920-ті рр.
Костел піярів. Фронтальний бік споруди, 1920-ті рр.
Костел піярів. Східна сторона, 1920-ті рр.
Костел піярів. Східна сторона, 1920-ті рр.

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Теги: ретрофото, костел, Любешів
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