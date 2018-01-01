Костел у Любешові на фото 1920-х років

Інформаційного агентства ВолиньPost із раніше невідомими світлинами втраченої назавжди волинської святині.



Тоді фото викликали неабиякий інтерес у читачів та обговорення у Facebook. Нам пощастило вдруге, адже в одному із онлайн-архівів ретро преси вдалось натрапити на нові світлини любешівського храму, який зруйнувала радянська влада.



Цього разу окрім зображень фресок маємо кілька

видів любешівської базиліки, які датуються 1920-ми роками. З коментарів до фото дізнаємось, що вперше фрески любешівського костелу суттєво постраждали в роки Першої світової війни, а саме в 1916-1918 роках. На фото, швидше за все, процес реставрації храму після війни.



Джерело фото: http://www.wbc.poznan.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко

Фрагмент фресок, 1920-ті рр. Фрагмент фресок, 1920-ті рр. Фрагмент фресок, 1920-ті рр. Костел піярів. Бічний вівтар, 1920-ті р. Костел піярів. Головний вівтар, 1920-ті рр. Костел піярів. Бічний вівтар, 1920-ті рр. Костел піярів. Фронтальний бік споруди, 1920-ті рр. Костел піярів. Східна сторона, 1920-ті рр.

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знищили совєти» ми знайомили читачівіз раніше невідомими світлинами втраченої назавжди волинської святині.Тоді фото викликали неабиякий інтерес у читачів та обговорення у Facebook. Нам пощастило вдруге, адже в одному із онлайн-архівів ретро преси вдалось натрапити на нові світлини любешівського храму, який зруйнувала радянська влада.Цього разу окрім зображень фресок маємо кількавидів любешівської базиліки, які датуються 1920-ми роками. З коментарів до фото дізнаємось, що вперше фрески любешівського костелу суттєво постраждали в роки Першої світової війни, а саме в 1916-1918 роках. На фото, швидше за все, процес реставрації храму після війни.Джерело фото: http://www.wbc.poznan.pl

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