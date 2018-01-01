Беріть парасолі: погода у Луцьку на 25 серпня
Сьогодні, 19:05
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.
Дощ із грозою йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Температура повітря вдень коливатиметься від 20 до 27 градусів тепла, вночі стане дещо прохолодніше - від 26 до 22 теплих градусів.
Вітер - південний, 2,7-3 метра за секунду.
У давнину помітили, якщо цей день дощовий - бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна - слід чекати хорошого врожаю білих грибів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дощ із грозою йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Температура повітря вдень коливатиметься від 20 до 27 градусів тепла, вночі стане дещо прохолодніше - від 26 до 22 теплих градусів.
Вітер - південний, 2,7-3 метра за секунду.
У давнину помітили, якщо цей день дощовий - бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна - слід чекати хорошого врожаю білих грибів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яковлев вітає волинян з Днем Незалежності!
Останні новини
Беріть парасолі: погода у Луцьку на 25 серпня
Сьогодні, 19:05
Короваї, народні вироби та фотозони: на Волині фестиваль збере шанувальників національних традицій
Сьогодні, 18:28
В Україні заборонили популярний медпрепарат
Сьогодні, 17:40