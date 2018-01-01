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Беріть парасолі: погода у Луцьку на 25 серпня

Беріть парасолі: погода у Луцьку на 25 серпня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода.

Дощ із грозою йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Температура повітря вдень коливатиметься від 20 до 27 градусів тепла, вночі стане дещо прохолодніше - від 26 до 22 теплих градусів.

Вітер - південний, 2,7-3 метра за секунду.

У давнину помітили, якщо цей день дощовий - бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна - слід чекати хорошого врожаю білих грибів.

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Теги: погода, прогноз
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