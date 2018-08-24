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Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності

Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності
Зірковий лучанин лишив зворушливий пост у своєму Інстаграмі.

З нагоди Дня Незалежності співак Дмитро Монатік привітав усіх зі святом.

З нагоди святкування 27 річниці проголошення незалежності нашої країни вітчизняні зірки привітали українців зі святом у своїх соцмережах.

Monatik не став винятком.

"Всіх зі святом. З Днем Незалежності, Україно. Нам 27! Найцікавіший вік".


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Теги: монатік, музика
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