Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності
Сьогодні, 10:33
Зірковий лучанин лишив зворушливий пост у своєму Інстаграмі.
З нагоди Дня Незалежності співак Дмитро Монатік привітав усіх зі святом.
З нагоди святкування 27 річниці проголошення незалежності нашої країни вітчизняні зірки привітали українців зі святом у своїх соцмережах.
Monatik не став винятком.
"Всіх зі святом. З Днем Незалежності, Україно. Нам 27! Найцікавіший вік".
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З нагоди Дня Незалежності співак Дмитро Монатік привітав усіх зі святом.
З нагоди святкування 27 річниці проголошення незалежності нашої країни вітчизняні зірки привітали українців зі святом у своїх соцмережах.
Monatik не став винятком.
"Всіх зі святом. З Днем Незалежності, Україно. Нам 27! Найцікавіший вік".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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