Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності





З нагоди Дня Незалежності співак Дмитро Монатік привітав усіх зі святом.



З нагоди святкування 27 річниці проголошення незалежності нашої країни вітчизняні зірки привітали українців зі святом у своїх соцмережах.



Monatik не став винятком.



"Всіх зі святом. З Днем Незалежності, Україно. Нам 27! Найцікавіший вік".



Всех с праздником!!! #ЗДнемНезалежностіУкраїно Нам 27! Самый интересный возраст. Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 24 Сер 2018 р. о 3:25 PDT

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