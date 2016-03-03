Рибні рекорди: волинянин впіймав гігантського білого амура. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Камінь-Каширському районі в озері Наболоцьке чоловік зловив рекордно велику рибу.
31-річний рибалка Олексій Золотько з Ковеля нещодавно у facebook в групу “Волинська риболовля” виклав світлини відразу з двома своїми чималими трофеями, які йому поталанило упіймати на вудку нещодавно на озері Наболоцьке поблизу села Запруддя — 17-кілограмового білого амура та карпа вагою 14 кілограмів 300 грамів, - пише газета Полісся.
“Я довго чатував на цього велетенського амура. І таки зловив його. Рибина, щоб бути точним, заважила 17 кілограмів і 300 грамів. Це мій особистий рекорд, тому моїй радості просто не було меж”, — зізнався на емоціях Олексій Золотько, тішачись уловом.
До речі, озеро Наболоцьке передано в оренду. За словами пана Олексія, порибалити тут можна, заплативши 250 гривень. А щоб забрати упіймане з собою, то треба додатково сплатити ще за кожен кілограм риби 50 гривень.
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31-річний рибалка Олексій Золотько з Ковеля нещодавно у facebook в групу “Волинська риболовля” виклав світлини відразу з двома своїми чималими трофеями, які йому поталанило упіймати на вудку нещодавно на озері Наболоцьке поблизу села Запруддя — 17-кілограмового білого амура та карпа вагою 14 кілограмів 300 грамів, - пише газета Полісся.
“Я довго чатував на цього велетенського амура. І таки зловив його. Рибина, щоб бути точним, заважила 17 кілограмів і 300 грамів. Це мій особистий рекорд, тому моїй радості просто не було меж”, — зізнався на емоціях Олексій Золотько, тішачись уловом.
До речі, озеро Наболоцьке передано в оренду. За словами пана Олексія, порибалити тут можна, заплативши 250 гривень. А щоб забрати упіймане з собою, то треба додатково сплатити ще за кожен кілограм риби 50 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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