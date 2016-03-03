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Рибні рекорди: волинянин впіймав гігантського білого амура. ФОТО

Рибні рекорди: волинянин впіймав гігантського білого амура. ФОТО
У Камінь-Каширському районі в озері Наболоцьке чоловік зловив рекордно велику рибу.

31-річний рибалка Олексій Золотько з Ковеля нещодавно у facebook в групу “Волинська риболовля” виклав світлини відразу з двома своїми чималими трофеями, які йому поталанило упіймати на вудку нещодавно на озері Наболоцьке поблизу села Запруддя — 17-кілограмового білого амура та карпа вагою 14 кілограмів 300 грамів, - пише газета Полісся.

“Я довго чатував на цього велетенського амура. І таки зловив його. Рибина, щоб бути точним, заважила 17 кілограмів і 300 грамів. Це мій особистий рекорд, тому моїй радості просто не було меж”, — зізнався на емоціях Олексій Золотько, тішачись уловом.

До речі, озеро Наболоцьке передано в оренду. За словами пана Олексія, порибалити тут можна, заплативши 250 гривень. А щоб забрати упіймане з собою, то треба додатково сплатити ще за кожен кілограм риби 50 гривень.

Рибні рекорди: волинянин впіймав гігантського білого амура. ФОТО
Рибні рекорди: волинянин впіймав гігантського білого амура. ФОТО

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Теги: риба, рекорд, фото
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