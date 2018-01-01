«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО

У Луцьку провели в останню дорогу загиблого військовослужбовця, старшого лейтенанта, який загинув у ніч на 23 серпня від ворожої кулі снайпера на Луганщині.Скорботні заходи відбулися сьогодні, 26 серпня.Заупокійне богослужіння відбулося у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Владикау промові після молитви сказав: «Наш Герой сьогодні зібрав усіх наш і вчергове звертається до нашого серця, нашого розуму. Бо він казав: «Я ще повернуся в український Крим. Адже звідти він був родом. Ви тільки вдумайтеся в ці слова... Кращих Господь кличе швидше на небо, вони виконують свою місію блискавично. Герої для нас ніколи не помруть». Священнослужитель зауважив, що ми повинні бути єдині у своєму прагненні здобути мир.На Театральному майдані, де після богослужіння відбулася громадська панахида, зібралося чимало людей.Попрощатися з Георгієм Ольховським прийшли його рідні, друзі, знайомі, побратими, а також ті, хто відчував обов’язок, схиливши голову, подякувати Героєві за те, що власним життям відстоював наш мир.На початку громадської панахиди пам’ять про Героя вшанували хвилиною мовчання.Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади, полковникрозповів, що близько познайомився з Георгієм рік тому.Тоді, коли він приймав у своє підпорядкування роту 15-го гірсько-піхотного батальйону. З того часу він завжди зустрічав побратима з посмішкою.«Той день і наступні дні, коли ми зустрічалися з ним, він зустрів мене своєю посмішкою. Дуже рідко вона залишала його вуста. Він залишиться назавжди в моїй пам’яті професійним офіцером, грамотним командиром. Він дуже швидко здобув повагу себе командирів і підпорядкованого особового складу. Його поважали, його любили всі. Він став, незважаючи на юний вік, дійсно батьком для всіх людей в роті. В нього залишилося багато незавершених справ, які ми разом, воїни, заради нього маємо завершити. Важкий біль стискає груди близьких. Юрій, ти завжди залишишся у нашій пам’яті і в наших серцях справжнім офіцером, справжнім командиром, справжнім лідером. А головне – справжньою прекрасною і світлою людино. Друже, спочивай з миром. І востаннє для тебе: слава Україні!», - висловився побратим.Під час громадської панахиди секретар Луцькрадипередав дружині загиблого нагороду – ордентретього ступеня, яка знайшла свого Героя якраз у день його смерті – 23 серпня.Після спільного виконання державного Гімну України скорботна хода з тілом Георгія Ольховського вирушила від Театрального майдану проспектом Волі до гімназії № 4. Звідти ж тіло загиблого бійця доправили на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронили на Алеї почесних поховань.