«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО
Сьогодні, 14:31
У Луцьку провели в останню дорогу загиблого військовослужбовця, старшого лейтенанта Георгія Ольховського, який загинув у ніч на 23 серпня від ворожої кулі снайпера на Луганщині.
Скорботні заходи відбулися сьогодні, 26 серпня.
Заупокійне богослужіння відбулося у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Владика Михаїл у промові після молитви сказав: «Наш Герой сьогодні зібрав усіх наш і вчергове звертається до нашого серця, нашого розуму. Бо він казав: «Я ще повернуся в український Крим. Адже звідти він був родом. Ви тільки вдумайтеся в ці слова... Кращих Господь кличе швидше на небо, вони виконують свою місію блискавично. Герої для нас ніколи не помруть». Священнослужитель зауважив, що ми повинні бути єдині у своєму прагненні здобути мир.
На Театральному майдані, де після богослужіння відбулася громадська панахида, зібралося чимало людей.
Попрощатися з Георгієм Ольховським прийшли його рідні, друзі, знайомі, побратими, а також ті, хто відчував обов’язок, схиливши голову, подякувати Героєві за те, що власним життям відстоював наш мир.
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На початку громадської панахиди пам’ять про Героя вшанували хвилиною мовчання.
Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади, полковник Сергій Собко розповів, що близько познайомився з Георгієм рік тому.
Тоді, коли він приймав у своє підпорядкування роту 15-го гірсько-піхотного батальйону. З того часу він завжди зустрічав побратима з посмішкою.
«Той день і наступні дні, коли ми зустрічалися з ним, він зустрів мене своєю посмішкою. Дуже рідко вона залишала його вуста. Він залишиться назавжди в моїй пам’яті професійним офіцером, грамотним командиром. Він дуже швидко здобув повагу себе командирів і підпорядкованого особового складу. Його поважали, його любили всі. Він став, незважаючи на юний вік, дійсно батьком для всіх людей в роті. В нього залишилося багато незавершених справ, які ми разом, воїни, заради нього маємо завершити. Важкий біль стискає груди близьких. Юрій, ти завжди залишишся у нашій пам’яті і в наших серцях справжнім офіцером, справжнім командиром, справжнім лідером. А головне – справжньою прекрасною і світлою людино. Друже, спочивай з миром. І востаннє для тебе: слава Україні!», - висловився побратим.
Під час громадської панахиди секретар Луцькради Григорій Пустовіт передав дружині загиблого нагороду – орден Богдана Хмельницького третього ступеня, яка знайшла свого Героя якраз у день його смерті – 23 серпня.
Після спільного виконання державного Гімну України скорботна хода з тілом Георгія Ольховського вирушила від Театрального майдану проспектом Волі до гімназії № 4. Звідти ж тіло загиблого бійця доправили на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронили на Алеї почесних поховань.
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Скорботні заходи відбулися сьогодні, 26 серпня.
Заупокійне богослужіння відбулося у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Владика Михаїл у промові після молитви сказав: «Наш Герой сьогодні зібрав усіх наш і вчергове звертається до нашого серця, нашого розуму. Бо він казав: «Я ще повернуся в український Крим. Адже звідти він був родом. Ви тільки вдумайтеся в ці слова... Кращих Господь кличе швидше на небо, вони виконують свою місію блискавично. Герої для нас ніколи не помруть». Священнослужитель зауважив, що ми повинні бути єдині у своєму прагненні здобути мир.
На Театральному майдані, де після богослужіння відбулася громадська панахида, зібралося чимало людей.
Попрощатися з Георгієм Ольховським прийшли його рідні, друзі, знайомі, побратими, а також ті, хто відчував обов’язок, схиливши голову, подякувати Героєві за те, що власним життям відстоював наш мир.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тисячі людей у центрі Луцька зустріли загиблого Героя. ФОТО
На початку громадської панахиди пам’ять про Героя вшанували хвилиною мовчання.
Командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади, полковник Сергій Собко розповів, що близько познайомився з Георгієм рік тому.
Тоді, коли він приймав у своє підпорядкування роту 15-го гірсько-піхотного батальйону. З того часу він завжди зустрічав побратима з посмішкою.
«Той день і наступні дні, коли ми зустрічалися з ним, він зустрів мене своєю посмішкою. Дуже рідко вона залишала його вуста. Він залишиться назавжди в моїй пам’яті професійним офіцером, грамотним командиром. Він дуже швидко здобув повагу себе командирів і підпорядкованого особового складу. Його поважали, його любили всі. Він став, незважаючи на юний вік, дійсно батьком для всіх людей в роті. В нього залишилося багато незавершених справ, які ми разом, воїни, заради нього маємо завершити. Важкий біль стискає груди близьких. Юрій, ти завжди залишишся у нашій пам’яті і в наших серцях справжнім офіцером, справжнім командиром, справжнім лідером. А головне – справжньою прекрасною і світлою людино. Друже, спочивай з миром. І востаннє для тебе: слава Україні!», - висловився побратим.
Під час громадської панахиди секретар Луцькради Григорій Пустовіт передав дружині загиблого нагороду – орден Богдана Хмельницького третього ступеня, яка знайшла свого Героя якраз у день його смерті – 23 серпня.
Після спільного виконання державного Гімну України скорботна хода з тілом Георгія Ольховського вирушила від Театрального майдану проспектом Волі до гімназії № 4. Звідти ж тіло загиблого бійця доправили на міське кладовище у селі Гаразджа, де похоронили на Алеї почесних поховань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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