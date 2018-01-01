На Волині нелегально жив білорус





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



В рамках проведення оперативно-профілактичних заходів на території Волинської області під назвою «Мігрант» працівники сектору кримінальної поліції відпрацювали територію Піщанської сільської ради.



Під час проведення заходів виявили громадянина республіки Білорусь, 1965 року народження, котрий тимчасово проживав в с. Піща, та ухилявся від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування.



На правопорушника склали адміністративний протокол та справу направлено на розгляд суду.

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