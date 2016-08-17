У Луцьку 61-річний хворий чоловік живе в автомобілі, бо його вижили з квартири

У Луцьку на вулиці Гордіюк 4А в автівці живе чоловік, якого "вигнали" з помешкання.До поліції із заявою звернулись стурбовані мешканці, - інформує Патрульна поліція Волині.Вони повідомили, що 61-річний громадянин уже більше тижня ночує в автомобілі на вулиці, оскільки з його помешкання рідні чоловіка виписали без відома, а син взагалі позбавив себе обов’язку опіки над батьком. Сестра теж відмовилась від брата, хоча ще місяць тому обіцяла взяти до себе і потримати певний час, поки не втрясеться ситуація з документами.Наразі ж патрульні опинились перед дилемою: куди відправити чоловіка, як забрати з вулиці – невідомо. За допомогою небайдужих сусідів, журналістів, місцевого дільничного інспектора вдається трішки зрушити ситуацію з місця: у департаменті соцполітики запевняють, що необхідно переконати сестру підготувати і спрямувати документи для поселення чоловіка в геріатричний пансіонат.«Справді, з юридичної точки зору його так звані родичі все оформили правильно. Але тепер ми маємо людину на вулиці і реально не маємо повноважень, як діяти далі і що з ним робити. Добре, що є небайдужі громадяни, які годують його, поять гарячим чаєм, адже він не може ходити, автомобіль пошкоджений після ДТП. Найгірше, що скоро холоди, і таких людей більшатиме на вулицях міста, а щоб відправити їх в якийсь притулок, треба вирішити ряд проблем, починаючи з відсутності спеціального транспорту для перевезення так званих осіб без місця проживання і закінчуючи паперовою тяганиною», - розповів поліцейський Тарас.