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Лучани скаржаться на автоандонів

Лучани скаржаться на автоандонів
У Луцьку нарікають на водіїв, які паркують свої автівки на зелених зонах.

Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що що з 20 до 26 серпня на лінію оперативного реагування міськради надійшло 14 звернень, які передали на опрацювання в департамент муніципальної варти.

«Вони стосувались порушення правил благоустрою та прибирання територій, вивозу зрізаного гілля, косіння трави, проведення земляних робіт, стихійної торгівлі та паркування автомобілів на зелених зонах», - зауважила Тетяна Книш.

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Окрім того, неодноразово надходили прохання лучан щодо ремонту або демонтажу дерев’яного переходу на проспекті Відродження біля автостоянки неподалік ЗОШ №22, який знаходиться в незадовільному стані.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт доручив директору департаменту ЖКГ Юрію Красю розібратися з ситуацією.

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Теги: авто, порушення, автоандони
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