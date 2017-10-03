Лучани скаржаться на автоандонів





Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що що з 20 до 26 серпня на лінію оперативного реагування міськради надійшло 14 звернень, які передали на опрацювання в департамент муніципальної варти.



«Вони стосувались порушення правил благоустрою та прибирання територій, вивозу зрізаного гілля, косіння трави, проведення земляних робіт, стихійної торгівлі та паркування автомобілів на зелених зонах», - зауважила Тетяна Книш.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Буси, джипи, «бляхи»: у луцькому парку штрафували автоандонів. ФОТО



Окрім того, неодноразово надходили прохання лучан щодо ремонту або демонтажу дерев’яного переходу



Секретар міської ради Григорій Пустовіт доручив директору департаменту ЖКГ Юрію Красю розібратися з ситуацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нарікають на водіїв, які паркують свої автівки на зелених зонах.Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора ЦНАПурозповіла, що що з 20 до 26 серпня на лінію оперативного реагування міськради надійшло 14 звернень, які передали на опрацювання в департамент муніципальної варти.«Вони стосувались порушення правил благоустрою та прибирання територій, вивозу зрізаного гілля, косіння трави, проведення земляних робіт, стихійної торгівлі та паркування автомобілів на зелених зонах», - зауважила Тетяна Книш.Окрім того, неодноразово надходили прохання лучан щодо ремонту або демонтажу дерев’яного переходу на проспекті Відродження біля автостоянки неподалік ЗОШ №22 , який знаходиться в незадовільному стані.Секретар міської радидоручив директору департаменту ЖКГрозібратися з ситуацією.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію