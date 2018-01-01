Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО





Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, на трасі М19.



Фото зі страшної автотрощі у соцмережах оприлюднила журналістка Надія Рогозіна та голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.



Остання зазначила, що два авто врізалися лоб у лоб.



Наразі на місці працюють медики, так поблизу аварії - кілька карет швидкої. Також прибули рятувальники, які намагаються визволити людей з потрощеної машини.



За попередньою інформацією загиблих немає.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сели Милуші, що під Луцьком, сталася страшна аварія.Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, на трасі М19.Фото зі страшної автотрощі у соцмережах оприлюднила журналістката голова Княгининівської ОТГОстання зазначила, що два авто врізалися лоб у лоб.Наразі на місці працюють медики, так поблизу аварії - кілька карет швидкої. Також прибули рятувальники, які намагаються визволити людей з потрощеної машини.За попередньою інформацією загиблих немає.Деталі - згодом.

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