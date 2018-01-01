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Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО

Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО
У сели Милуші, що під Луцьком, сталася страшна аварія.

Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, на трасі М19.

Фото зі страшної автотрощі у соцмережах оприлюднила журналістка Надія Рогозіна та голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

Остання зазначила, що два авто врізалися лоб у лоб.

Наразі на місці працюють медики, так поблизу аварії - кілька карет швидкої. Також прибули рятувальники, які намагаються визволити людей з потрощеної машини.

За попередньою інформацією загиблих немає.

Деталі - згодом.

Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО
Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО



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Теги: дтп, аварія
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