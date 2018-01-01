Моторошна автотроща під Луцьком: бус став купою брухту. ФОТО
Сьогодні, 10:52
У сели Милуші, що під Луцьком, сталася страшна аварія.
Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, на трасі М19.
Фото зі страшної автотрощі у соцмережах оприлюднила журналістка Надія Рогозіна та голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
Остання зазначила, що два авто врізалися лоб у лоб.
Наразі на місці працюють медики, так поблизу аварії - кілька карет швидкої. Також прибули рятувальники, які намагаються визволити людей з потрощеної машини.
За попередньою інформацією загиблих немає.
Деталі - згодом.
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Подія трапилася близько 10:00 у вівторок, 28 серпня, на трасі М19.
Фото зі страшної автотрощі у соцмережах оприлюднила журналістка Надія Рогозіна та голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
Остання зазначила, що два авто врізалися лоб у лоб.
Наразі на місці працюють медики, так поблизу аварії - кілька карет швидкої. Також прибули рятувальники, які намагаються визволити людей з потрощеної машини.
За попередньою інформацією загиблих немає.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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