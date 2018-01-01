У Луцьку поменшало грабежів





Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.



Кількість вчинених грабежів суттєво зменшилася - з 76 до 43.



Окрім того, поменшало й розбійних нападів - з 10 до 9. Вісім із них розкрили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зменшилась кількість грабежів, які скоюють на вулицях.Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.Кількість вчинених грабежів суттєво зменшилася - з 76 до 43.Окрім того, поменшало й розбійних нападів - з 10 до 9. Вісім із них розкрили.

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