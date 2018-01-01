У Луцьку поменшало грабежів
Сьогодні, 22:02
У Луцьку зменшилась кількість грабежів, які скоюють на вулицях.
Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.
Кількість вчинених грабежів суттєво зменшилася - з 76 до 43.
Окрім того, поменшало й розбійних нападів - з 10 до 9. Вісім із них розкрили.
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Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.
Кількість вчинених грабежів суттєво зменшилася - з 76 до 43.
Окрім того, поменшало й розбійних нападів - з 10 до 9. Вісім із них розкрили.
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