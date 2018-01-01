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У Луцьку поменшало грабежів

У Луцьку поменшало грабежів
У Луцьку зменшилась кількість грабежів, які скоюють на вулицях.

Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.

Кількість вчинених грабежів суттєво зменшилася - з 76 до 43.

Окрім того, поменшало й розбійних нападів - з 10 до 9. Вісім із них розкрили.


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Теги: грабіж, Луцьк
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