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У Луцьку просять пустити маршрутку від ДПЗ до Вересневого

У Луцьку просять пустити маршрутку від ДПЗ до Вересневого
У Луцьку просять відновити транспортне сполучення між ДПЗ та Вересневим.

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

Депутат Борис Смаль зауважив, що потребує нагального вирішення питання про відновлення маршрутки.

«Відсутнє транспортне сполучення між ДПЗ та Вересневим. У мікрорайоні працюють підприємства, куди люди їздять на роботу, є школи, басейн, амбулаторія. Це створює лучанам незручності», - повідомив він.

Окрім того, є масові звернення лучан про відновлення транспортного сполучення.

Відтак, на найближче засідання виконкому запросять перевізників, аби вирішити це питання.

У свою чергу, секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що провести відповідну роботу уже доручили управлінню транспорту.

Попередньо, планують внести зміни у рух маршруток №9а та №12.

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Теги: маршрутка, Луцьк, Вересневе
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