У Луцьку просять пустити маршрутку від ДПЗ до Вересневого

У Луцьку просять відновити транспортне сполучення між ДПЗ та Вересневим.Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.Депутатзауважив, що потребує нагального вирішення питання про відновлення маршрутки.«Відсутнє транспортне сполучення між ДПЗ та Вересневим. У мікрорайоні працюють підприємства, куди люди їздять на роботу, є школи, басейн, амбулаторія. Це створює лучанам незручності», - повідомив він.Окрім того, є масові звернення лучан про відновлення транспортного сполучення.Відтак, на найближче засідання виконкому запросять перевізників, аби вирішити це питання.У свою чергу, секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що провести відповідну роботу уже доручили управлінню транспорту.Попередньо, планують внести зміни у рух маршруток №9а та №12.