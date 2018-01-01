У Луцьку просять пустити маршрутку від ДПЗ до Вересневого
Сьогодні, 10:25
У Луцьку просять відновити транспортне сполучення між ДПЗ та Вересневим.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Борис Смаль зауважив, що потребує нагального вирішення питання про відновлення маршрутки.
«Відсутнє транспортне сполучення між ДПЗ та Вересневим. У мікрорайоні працюють підприємства, куди люди їздять на роботу, є школи, басейн, амбулаторія. Це створює лучанам незручності», - повідомив він.
Окрім того, є масові звернення лучан про відновлення транспортного сполучення.
Відтак, на найближче засідання виконкому запросять перевізників, аби вирішити це питання.
У свою чергу, секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що провести відповідну роботу уже доручили управлінню транспорту.
Попередньо, планують внести зміни у рух маршруток №9а та №12.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Борис Смаль зауважив, що потребує нагального вирішення питання про відновлення маршрутки.
«Відсутнє транспортне сполучення між ДПЗ та Вересневим. У мікрорайоні працюють підприємства, куди люди їздять на роботу, є школи, басейн, амбулаторія. Це створює лучанам незручності», - повідомив він.
Окрім того, є масові звернення лучан про відновлення транспортного сполучення.
Відтак, на найближче засідання виконкому запросять перевізників, аби вирішити це питання.
У свою чергу, секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що провести відповідну роботу уже доручили управлінню транспорту.
Попередньо, планують внести зміни у рух маршруток №9а та №12.
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