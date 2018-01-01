У Луцьку дали понад 300 тисяч на ліквідацію наслідків буревію
Сьогодні, 12:56
КП «Парки та сквери Луцька» виділили 348 тисяч гривень на ліквідацію наслідків нещодавньої стихії.
Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Костянтин Петрочук запропонував виділити департаменту ЖКГ 348 тисяч на усунення наслідків стихії за рахунок грошей, які передбачили на ремонт доріг.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, на що конкретно спрямують цю суму.
«Під час буревію КП «Парки та сквери» виїжджало та усувало наслідки негоди. У них виникають проблеми по роботі комунального підприємства, бо вони вклали ці гроші і тепер не мають чим платити працівникам», - повідомив Петрочук.
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Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.
Депутат Костянтин Петрочук запропонував виділити департаменту ЖКГ 348 тисяч на усунення наслідків стихії за рахунок грошей, які передбачили на ремонт доріг.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, на що конкретно спрямують цю суму.
«Під час буревію КП «Парки та сквери» виїжджало та усувало наслідки негоди. У них виникають проблеми по роботі комунального підприємства, бо вони вклали ці гроші і тепер не мають чим платити працівникам», - повідомив Петрочук.
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