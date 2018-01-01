У дворі луцької школи – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 18:59
У дворі луцької школи №21 біля каналізаційного люка утворилася небезпечна яма.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Інна Слива.
"Скоро перше вересня, почнеться навчання. Кожен день буде багато діток поруч. Гілки берези вже давно засохли, а ця краса так і залишилась не тронутою. Цікаво, чому керівник навчального закладу, не звернув увагу на це? Навіть якщо це не їх територія, не помітити це неможливо. Це ж безпека дітей. Батьки будьте обережні, попередьте дітей про небезпеку, бо там можна провалитися. Яма глибока, до 2 метрів, гілки не вперше туди ставила. P.S. за цю яму, я казала два рази, не відреагували", - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Інна Слива.
"Скоро перше вересня, почнеться навчання. Кожен день буде багато діток поруч. Гілки берези вже давно засохли, а ця краса так і залишилась не тронутою. Цікаво, чому керівник навчального закладу, не звернув увагу на це? Навіть якщо це не їх територія, не помітити це неможливо. Це ж безпека дітей. Батьки будьте обережні, попередьте дітей про небезпеку, бо там можна провалитися. Яма глибока, до 2 метрів, гілки не вперше туди ставила. P.S. за цю яму, я казала два рази, не відреагували", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
А навіщо ж там якась дирекція навчального закладу??? Чи це не до них у школу 01 вересня діти збираються??? Чи вони чекають, що яма сама пропаде??? Вже давно потрібно було викликати усі необхідні служби та зробити все щоб цього поруч не було!!! "Краще почекати з боку, подивитись. От диви і хтось це зробить... А я зі сторони подивлюся!!!"
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