У трьох районах Волині запрацювали інклюзивно-ресурсні центри
Сьогодні, 19:45
У Камінь-Каширському, Ковельському та Рожищенському районах від сьогодні запрацювали інклюзивно-ресурсні центри.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Інклюзивна освіта – це неодмінна складова гуманітарної політики кожної держави, яка засвідчує про готовність суспільства захищати невід’ємні права дітей з особливими освітніми потребами, аби вони почували себе безпечно та мали відчуття приналежності до колективу.
Відтак, на Волині продовжують впроваджувати інклюзивну освіту і відкриття ще 3-х інклюзивно-ресурсних центрів відбулось сьогодні, 30 серпня 2018 року.
В усіх районах з нагоди такої особливої та гуманної події відбулися офіційні відкриття за участі представників влади, громадськості та власне майбутніх вихованців.
"Та направду головними гостями урочистих заходів, котрі і створили святкову атмосферу, наповнену сонячними посмішками і веселим гоміном, були діти з особливими освітніми потребами, ті заради кого і вдалось успішно втілити в життя ідею, яка була задекларована у Меморандумі про співпрацю щодо формування на Волині мережі інклюзивно – ресурсних центрів під час візиту на Волинь першої леді Марії Порошенко у лютому 2018 року", - йдеться у повідомленні голови ОДА.
Тож після довгоочікуваної миті – перерізання стрічки, - у кожному з районів діти дружньою юрбою заповнювали приміщення ІРЦ. Хтось приміряв новенькі парти, інші випробовували спортивну гірку, а найменші знайшли собі місце у басейні з м’ячами. Головна мета досягнута – дітям заклади сподобалися.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Інклюзивна освіта – це неодмінна складова гуманітарної політики кожної держави, яка засвідчує про готовність суспільства захищати невід’ємні права дітей з особливими освітніми потребами, аби вони почували себе безпечно та мали відчуття приналежності до колективу.
Відтак, на Волині продовжують впроваджувати інклюзивну освіту і відкриття ще 3-х інклюзивно-ресурсних центрів відбулось сьогодні, 30 серпня 2018 року.
В усіх районах з нагоди такої особливої та гуманної події відбулися офіційні відкриття за участі представників влади, громадськості та власне майбутніх вихованців.
"Та направду головними гостями урочистих заходів, котрі і створили святкову атмосферу, наповнену сонячними посмішками і веселим гоміном, були діти з особливими освітніми потребами, ті заради кого і вдалось успішно втілити в життя ідею, яка була задекларована у Меморандумі про співпрацю щодо формування на Волині мережі інклюзивно – ресурсних центрів під час візиту на Волинь першої леді Марії Порошенко у лютому 2018 року", - йдеться у повідомленні голови ОДА.
Тож після довгоочікуваної миті – перерізання стрічки, - у кожному з районів діти дружньою юрбою заповнювали приміщення ІРЦ. Хтось приміряв новенькі парти, інші випробовували спортивну гірку, а найменші знайшли собі місце у басейні з м’ячами. Головна мета досягнута – дітям заклади сподобалися.
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