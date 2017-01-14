Лучан просять «скинутися» на ремонт «Ласки»
Сьогодні, 21:50
У Луцьку просять перерахувати кошти на ремонт КП "Ласка".
Про це йдеться на сторінці притулку у Facebook.
"Друзі, скажемо відверто, нам потрібні кошти для того щоб почати ремонтні роботи. Звичайно для масштабної реконструкції ми шукаємо фінансування, але є речі які потрібно зробити вже", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, потрібно зробити ремонт даху у великій цегляній будівлі, який тече при найменшому дощі (зараз там розміщені кухня, лазарет післяопераційного догляду за тваринами, веткабінет та ізолятор для щенят і кошенят); ремонт або будівництво пічки для приготування їжі та обігріву великої цегляної будівлі; бетон для ремонту вольєрів.
Для переказу коштів у КП "Ласка" відкрили рахунок:
код ЄДРПОУ 38474631
р/р 26008055500227 в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО303440. За витрачені гроші обіцяють звітуватися.
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Про це йдеться на сторінці притулку у Facebook.
"Друзі, скажемо відверто, нам потрібні кошти для того щоб почати ремонтні роботи. Звичайно для масштабної реконструкції ми шукаємо фінансування, але є речі які потрібно зробити вже", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, потрібно зробити ремонт даху у великій цегляній будівлі, який тече при найменшому дощі (зараз там розміщені кухня, лазарет післяопераційного догляду за тваринами, веткабінет та ізолятор для щенят і кошенят); ремонт або будівництво пічки для приготування їжі та обігріву великої цегляної будівлі; бетон для ремонту вольєрів.
Для переказу коштів у КП "Ласка" відкрили рахунок:
код ЄДРПОУ 38474631
р/р 26008055500227 в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО303440. За витрачені гроші обіцяють звітуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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