Лучан просять «скинутися» на ремонт «Ласки»

У Луцьку просять перерахувати кошти на ремонт КП "Ласка".Про це йдеться на сторінці притулку у Facebook."Друзі, скажемо відверто, нам потрібні кошти для того щоб почати ремонтні роботи. Звичайно для масштабної реконструкції ми шукаємо фінансування, але є речі які потрібно зробити вже", - йдеться у повідомленні.Зокрема, потрібно зробити ремонт даху у великій цегляній будівлі, який тече при найменшому дощі (зараз там розміщені кухня, лазарет післяопераційного догляду за тваринами, веткабінет та ізолятор для щенят і кошенят); ремонт або будівництво пічки для приготування їжі та обігріву великої цегляної будівлі; бетон для ремонту вольєрів.Для переказу коштів у КП "Ласка" відкрили рахунок:код ЄДРПОУ 38474631р/р 26008055500227 в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО303440. За витрачені гроші обіцяють звітуватися.