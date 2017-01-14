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Лучан просять «скинутися» на ремонт «Ласки»

Лучан просять «скинутися» на ремонт «Ласки»
У Луцьку просять перерахувати кошти на ремонт КП "Ласка".

Про це йдеться на сторінці притулку у Facebook.

"Друзі, скажемо відверто, нам потрібні кошти для того щоб почати ремонтні роботи. Звичайно для масштабної реконструкції ми шукаємо фінансування, але є речі які потрібно зробити вже", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, потрібно зробити ремонт даху у великій цегляній будівлі, який тече при найменшому дощі (зараз там розміщені кухня, лазарет післяопераційного догляду за тваринами, веткабінет та ізолятор для щенят і кошенят); ремонт або будівництво пічки для приготування їжі та обігріву великої цегляної будівлі; бетон для ремонту вольєрів.

Для переказу коштів у КП "Ласка" відкрили рахунок:
код ЄДРПОУ 38474631
р/р 26008055500227 в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО303440. За витрачені гроші обіцяють звітуватися.

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Теги: Ласка, Луцьк
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Коментарі 1
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лучани, підтримайте ласку! нині вона в руках справді небайдужих. більше ніяких сумнівних історій з грантами та розбудовою за космічні суми, якої на практиці не розледіти.
тварини в хороших руках, допоможіть створити умови!

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