Повідомили, чи готова Волинь до морозів

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Розповіли про стан підготовки Волинської області до нового опалювального сезону.
Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що підготовка до нового опалювального сезону підходить до завершення.
За його словами, на 82,5 % готові до нового сезону котельні, у Володимирі з 19 готові до роботи 14, у Луцьку – з 54 готові 38 котелень.
Житловий сектор готовий до зими на 70 %. Дещо відстають Ковель, Нововолинськ та Володимир-Волинський.
«По каналізаційному господарству особливих проблем немає. Там готовність 86-89%», - зауважив Пиріг.
На 70% уже підготували комунальну спецтехніку. Заготували 73% посипкового матеріалу для комунальних доріг. Найменше підготували у Горохівському – 25%, Ківерцівському – 20%, Любешові – 3%. Твердого палива заготували 50%.
«У цілому підготовка йде планово. Сподіваємось, до 1 жовтня ми вийдемо на стовідсотковий показник», - підсумував Андрій Пиріг.
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Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що підготовка до нового опалювального сезону підходить до завершення.
За його словами, на 82,5 % готові до нового сезону котельні, у Володимирі з 19 готові до роботи 14, у Луцьку – з 54 готові 38 котелень.
Житловий сектор готовий до зими на 70 %. Дещо відстають Ковель, Нововолинськ та Володимир-Волинський.
«По каналізаційному господарству особливих проблем немає. Там готовність 86-89%», - зауважив Пиріг.
На 70% уже підготували комунальну спецтехніку. Заготували 73% посипкового матеріалу для комунальних доріг. Найменше підготували у Горохівському – 25%, Ківерцівському – 20%, Любешові – 3%. Твердого палива заготували 50%.
«У цілому підготовка йде планово. Сподіваємось, до 1 жовтня ми вийдемо на стовідсотковий показник», - підсумував Андрій Пиріг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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