Повідомили, чи готова Волинь до морозів

Розповіли про стан підготовки Волинської області до нового опалювального сезону.Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.В.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГрозповів, що підготовка до нового опалювального сезону підходить до завершення.За його словами, на 82,5 % готові до нового сезону котельні, у Володимирі з 19 готові до роботи 14, у Луцьку – з 54 готові 38 котелень.Житловий сектор готовий до зими на 70 %. Дещо відстають Ковель, Нововолинськ та Володимир-Волинський.«По каналізаційному господарству особливих проблем немає. Там готовність 86-89%», - зауважив Пиріг.На 70% уже підготували комунальну спецтехніку. Заготували 73% посипкового матеріалу для комунальних доріг. Найменше підготували у Горохівському – 25%, Ківерцівському – 20%, Любешові – 3%. Твердого палива заготували 50%.«У цілому підготовка йде планово. Сподіваємось, до 1 жовтня ми вийдемо на стовідсотковий показник», - підсумував Андрій Пиріг.