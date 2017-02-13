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Повідомили, чи готова Волинь до морозів

Повідомили, чи готова Волинь до морозів
Розповіли про стан підготовки Волинської області до нового опалювального сезону.

Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Андрій Пиріг розповів, що підготовка до нового опалювального сезону підходить до завершення.

За його словами, на 82,5 % готові до нового сезону котельні, у Володимирі з 19 готові до роботи 14, у Луцьку – з 54 готові 38 котелень.

Житловий сектор готовий до зими на 70 %. Дещо відстають Ковель, Нововолинськ та Володимир-Волинський.

«По каналізаційному господарству особливих проблем немає. Там готовність 86-89%», - зауважив Пиріг.

На 70% уже підготували комунальну спецтехніку. Заготували 73% посипкового матеріалу для комунальних доріг. Найменше підготували у Горохівському – 25%, Ківерцівському – 20%, Любешові – 3%. Твердого палива заготували 50%.

«У цілому підготовка йде планово. Сподіваємось, до 1 жовтня ми вийдемо на стовідсотковий показник», - підсумував Андрій Пиріг.

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Теги: зима, Волинь
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