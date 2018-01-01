Держава боргує Волині майже 200 мільйонів за пільги
Сьогодні, 10:19
Волинській області боргують 191 мільйон гривень за пільги та субсидії.
Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Технічний директор ПАТ «Волиньгаз» Павло Козлюк розповів, що станом на 31 липня заборгованість становила 191 мільйон гривень, із них 12 – за пільги.
«Також «Ковельтепло» на 665 тисяч та «Нововолинськ теплокомуненерго» на 264 тисячі не виконали договорів на реструктуризацію боргів», - зауважив посадовець.
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Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Технічний директор ПАТ «Волиньгаз» Павло Козлюк розповів, що станом на 31 липня заборгованість становила 191 мільйон гривень, із них 12 – за пільги.
«Також «Ковельтепло» на 665 тисяч та «Нововолинськ теплокомуненерго» на 264 тисячі не виконали договорів на реструктуризацію боргів», - зауважив посадовець.
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