Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО

У луцькому навчально-виховному комплексі № 9 пролунав перший двінок.Урочистоста лінійка з нагоди Дня знань відбулася 1 вересня на площі перед школою.Із самого ранку на подвір'я школи поспішало чимало дітей. Малеча, озброївшись мало не більшими за себе букетами, швидко крокувала на свято, а старші школярі, звичні до урочистих "процедур", раділи зустрічі із однокласниками, яких не бачили ціле літо. Тож шкільне подвір'я наповнилося дитячим гамором і сміхом.Урочисті заходи почали із Гімну України та внесення прапора. Директор навчального закладубажав всім гарного навчального року, а після його завершення побажав випускникам за традіцією вступити у вищі навчальні заклади на державну форму.Присутні вшанували пам’ять полеглих воїнів, завдяки яким ми маємо мирне небо, хвилиною мовчання, а учні поклали квіти до пам’ятних знаків. Опісля пролунав перший дзвоник - його спільно задзвонили одинадцятикасники та найменші учні школи. Окрім того, першачки у цей відовідальний день підготували коротенький виступ із віршами, тож милому декламуванню малечі залюбки плескали дорослі.