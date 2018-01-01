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Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО

Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
У луцькій школі №17, що на вулиці Щусєва, пролунав перший дзвоник.

Ще донедавна у навчальному закладі не було чутно дитячого гамору, сміху та запаху свіжоспечених булочок, лише зрідка з вікон долинав стукіт від ремонтів.

Однак у перший день осені – 1 вересня – о 9:00 у школі розпочалася традиційна «лінійка», яка сповіщає про початок нового навчального року.

Святково одягнені учні та вчителі вишикувалися на подвір’ї школи №17, позаду них – батьки та родина. Майже всі прийшли у традиційному українському вбранні.

Свято розпочали з виконання гімну, опісля - хвилиною мовчання вшанували пам‘ять загиблих в АТО випускників школи Віталія Махновця і Сергія Шкредя.

«Ми не стоїмо на місці і маємо рівно два роки, аби на фасаді нашої школи писало "гімназія". Для цього ми повністю змінили структуру роботи школи, переформатували педагогічний колектив, у нашій школі будуть працювати двоє кандидатів наук», - розповів директор школи Олег Мах.

У рамках Нової української школи за парти тут сядуть 73 першачки. Вони теж підготувалися до Дня знань: вивчили віршики та продекламували їх перед усіма школярами.
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО
Перший дзвоник у луцькій школі №17. ФОТО

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Теги: освіта, перший дзвоник, Луцьк
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