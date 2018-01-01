Українські міста на фото 1945 року
Сьогодні, 12:33
2 вересня 1945 року закінчилася Друга світова війна. Крапку в масштабному кровопролитному конфлікті було поставлено підписанням акту капітуляції між військами союзників з одного боку і урядом Японії — з іншого.
Друга світова війна – це наймасштабніший в історії людства глобальний збройний конфлікт, що тривав з 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року, хоча пов'язані конфлікти почалися дещо раніше. У Другу світову війну було втягнуто безпосередньо чи опосередковано понад 60 країн — зокрема всі великі держави.
В фондах Нідерландського інституту студій з історії війни, Голокосту та геноциду вдалось натрапити на рідкісні світлини українських міст та сіл, зроблені в роки Другої світової війни (1941-1945) військовими фотографами з Нідерландів, серед фото є і наш Луцьк.
Джерело: Нідерландський інститут студій з історії війни, Голокосту та геноциду.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Друга світова війна – це наймасштабніший в історії людства глобальний збройний конфлікт, що тривав з 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року, хоча пов'язані конфлікти почалися дещо раніше. У Другу світову війну було втягнуто безпосередньо чи опосередковано понад 60 країн — зокрема всі великі держави.
В фондах Нідерландського інституту студій з історії війни, Голокосту та геноциду вдалось натрапити на рідкісні світлини українських міст та сіл, зроблені в роки Другої світової війни (1941-1945) військовими фотографами з Нідерландів, серед фото є і наш Луцьк.
Джерело: Нідерландський інститут студій з історії війни, Голокосту та геноциду.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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