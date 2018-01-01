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Українські міста на фото 1945 року

Українські міста на фото 1945 року
2 вересня 1945 року закінчилася Друга світова війна. Крапку в масштабному кровопролитному конфлікті було поставлено підписанням акту капітуляції між військами союзників з одного боку і урядом Японії — з іншого.

Друга світова війна – це наймасштабніший в історії людства глобальний збройний конфлікт, що тривав з 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року, хоча пов'язані конфлікти почалися дещо раніше. У Другу світову війну було втягнуто безпосередньо чи опосередковано понад 60 країн — зокрема всі великі держави.

В фондах Нідерландського інституту студій з історії війни, Голокосту та геноциду вдалось натрапити на рідкісні світлини українських міст та сіл, зроблені в роки Другої світової війни (1941-1945) військовими фотографами з Нідерландів, серед фото є і наш Луцьк.

Джерело: Нідерландський інститут студій з історії війни, Голокосту та геноциду.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Зруйнований війною Луцьк
Зруйнований війною Луцьк
Вулиця в Рівному
Вулиця в Рівному
Житомир після бомбардування
Житомир після бомбардування
Сільська хата на Волині
Сільська хата на Волині
Волинська родина біля хати
Волинська родина біля хати
Старші чоловіки, Волинь
Старші чоловіки, Волинь
Німецькі танки та солдати на вулицях волинського містечка
Німецькі танки та солдати на вулицях волинського містечка
Волинські жінки в об’єктиві ворога
Волинські жінки в об’єктиві ворога
Десь на Волині
Десь на Волині
Українські селяни в роки війни
Українські селяни в роки війни

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Теги: ретрофото, Волинь, історія
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