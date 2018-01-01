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У місті на Волині з кранів замість води тече «чай». ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині з кранів замість води тече «чай». ФОТО. ВІДЕО
У Нововолинську з труб замість чистої води тече рідина коричневого кольору.

Про це у Facebook повідомила місцева жителька Галина Боровик-Пелих.

"Скільки можна? Знову «чай»тече із кранів!За що платимо такі гроші? Це район базару! Обуренню вже нема меж!" - написала жінка.

Галина Боровик-Пелих зауважила, що «чай» тече на вулиці Куліша.

У місті на Волині з кранів замість води тече «чай». ФОТО. ВІДЕО



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Теги: комуналка, вода, Нововолинськ
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