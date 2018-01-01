У місті на Волині з кранів замість води тече «чай». ФОТО. ВІДЕО





Про це у Facebook повідомила місцева жителька Галина Боровик-Пелих.



"Скільки можна? Знову «чай»тече із кранів!За що платимо такі гроші? Це район базару! Обуренню вже нема меж!" - написала жінка.



Галина Боровик-Пелих зауважила, що «чай» тече на вулиці Куліша.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з труб замість чистої води тече рідина коричневого кольору.Про це у Facebook повідомила місцева жителька"Скільки можна? Знову «чай»тече із кранів!За що платимо такі гроші? Це район базару! Обуренню вже нема меж!" - написала жінка.Галина Боровик-Пелих зауважила, що «чай» тече на вулиці Куліша.

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