У місті на Волині з кранів замість води тече «чай». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
У Нововолинську з труб замість чистої води тече рідина коричневого кольору.
Про це у Facebook повідомила місцева жителька Галина Боровик-Пелих.
"Скільки можна? Знову «чай»тече із кранів!За що платимо такі гроші? Це район базару! Обуренню вже нема меж!" - написала жінка.
Галина Боровик-Пелих зауважила, що «чай» тече на вулиці Куліша.
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Про це у Facebook повідомила місцева жителька Галина Боровик-Пелих.
"Скільки можна? Знову «чай»тече із кранів!За що платимо такі гроші? Це район базару! Обуренню вже нема меж!" - написала жінка.
Галина Боровик-Пелих зауважила, що «чай» тече на вулиці Куліша.
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