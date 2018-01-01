Частина Луцька сидить без світла через аварію
Сьогодні, 10:27
Частина лучан залишилася без світла через аварію на лінії.
Про це повідомили на "гарячій лінії" ПрАТ "Волиньобленерго".
Станом на 10:26 у місті знеструмленою залишається низка вулиць.
Аварію обіцяють ліквідувати до 13:00.
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Про це повідомили на "гарячій лінії" ПрАТ "Волиньобленерго".
Станом на 10:26 у місті знеструмленою залишається низка вулиць.
Аварію обіцяють ліквідувати до 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Аварію ліквідували о 10:30.
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