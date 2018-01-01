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Частина Луцька сидить без світла через аварію

Частина Луцька сидить без світла через аварію
Частина лучан залишилася без світла через аварію на лінії.

Про це повідомили на "гарячій лінії" ПрАТ "Волиньобленерго".

Станом на 10:26 у місті знеструмленою залишається низка вулиць.

Аварію обіцяють ліквідувати до 13:00.

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Теги: світло, Луцьк, електропостачання, відключення, ремонт
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Аварію ліквідували о 10:30.
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