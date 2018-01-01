Частина Луцька сидить без світла через аварію





Про це повідомили на "гарячій лінії" ПрАТ "Волиньобленерго".



Станом на 10:26 у місті знеструмленою залишається низка вулиць.



Аварію обіцяють ліквідувати до 13:00.

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