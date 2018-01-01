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Біля нової луцької школи №27 покладуть аж трьох «поліцейських»

Біля нової луцької школи №27 покладуть аж трьох «поліцейських»
Кошти на «лежачий поліцейський» на вулиці Липинського у Луцьку поблизу дитсадка №40 та школи №27 рішенням сесії виділили ще у червні, а проект затвердили вчора, 3 вересня, тож тут встановлять аж 3 обмежувачі руху.

Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповіли депутат Луцькради Тарас Шляхтич та очільник департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась.

Про необхідність встановлення обмежувача швидкості руху на цій ділянці Шляхтич заявляв ще під час сесії 25 квітня. Тоді обранець громади зауважував, що при облаштуванні вулиці треба врахувати цю потребу та встановити «лежачий поліцейський».

Відтак, ще у червні під час засідання бюджетної комісії за пропозицією Шляхтича обранці громади рекомендували виділити 45 тис грн. із резервного фонду. Зрештою, виділення 45-ти тисяч гривень на облаштування обмежувача руху підтримали і на сесії Луцькради.

Тарас Шляхтич додав, що тримає це питання «на контролі». За його словами, процес "впирався" в затвердження проектної пропозиції, яка перебувала на розгляді у департаменті ЖКГ.

«Почати роботи без затвердження проекту вони не можуть. Директор департаменту кілька днів тому розповідав мені, що проектна пропозиція саме на розгляді», - зауважив Шляхтич.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась повідомив, що зараз вже шукають підрядника для встановлення обмежувачів швидкості руху.

«Є зроблений проект, я вчора його погодив», - підтвердив Крась. Таким чином, зараз управління шукає підрядника, який готовий взятися за роботу.

«Це буде три «лежачих поліцейських» біля двох пішохідних переходів», - додав посадовець. За словами Крася, якщо підрядника вдасться знайти протягом найближчого часу, то роботи завершать протягом місяця.

«Якщо знайдемо підрядника, який погодиться взятися за роботи, то за місяць повинні бути», - резюмував Крась.

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Теги: лежачий поліцейський, обмежувач руху, школа №27, Луцьк
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