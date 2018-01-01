Біля нової луцької школи №27 покладуть аж трьох «поліцейських»

Кошти на «лежачий поліцейський» на вулиці Липинського у Луцьку поблизу дитсадка №40 та школи №27виділили ще у червні, а проект затвердили вчора, 3 вересня, тож тут встановлять аж 3 обмежувачі руху.Про це у коментарірозповіли депутат Луцькрадита очільник департаменту житлово-комунального господарстваПро необхідність встановлення обмежувача швидкості руху на цій ділянціще під час сесії 25 квітня. Тоді обранець громади зауважував, що при облаштуванні вулиці треба врахувати цю потребу та встановити «лежачий поліцейський».Відтак, ще у червні під час засідання бюджетної комісії за пропозицією Шляхтича обранці громади рекомендували виділити 45 тис грн. із резервного фонду. Зрештою, виділення 45-ти тисяч гривень на облаштування обмежувача руху підтримали іТарас Шляхтич додав, що тримає це питання «на контролі». За його словами, процес "впирався" в затвердження проектної пропозиції, яка перебувала на розгляді у департаменті ЖКГ.«Почати роботи без затвердження проекту вони не можуть. Директор департаменту кілька днів тому розповідав мені, що проектна пропозиція саме на розгляді», - зауважив Шляхтич.Директор департаменту житлово-комунального господарстваповідомив, що зараз вже шукають підрядника для встановлення обмежувачів швидкості руху.«Є зроблений проект, я вчора його погодив», - підтвердив Крась. Таким чином, зараз управління шукає підрядника, який готовий взятися за роботу.«Це буде три «лежачих поліцейських» біля двох пішохідних переходів», - додав посадовець. За словами Крася, якщо підрядника вдасться знайти протягом найближчого часу, то роботи завершать протягом місяця.«Якщо знайдемо підрядника, який погодиться взятися за роботи, то за місяць повинні бути», - резюмував Крась.