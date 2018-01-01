У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Луцьку на перехресті проспекту Волі та вулиці Шопена зіткнулися маршрутка №31 та легковик Opel.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що аварія трапилася о 14:20 4 вересня.
За словами очевидців, Opel завершував маневр повороту, як у нього в'їхала маршрутка №31.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Наразі водії чекають патрульних поліцейських.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що аварія трапилася о 14:20 4 вересня.
За словами очевидців, Opel завершував маневр повороту, як у нього в'їхала маршрутка №31.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Наразі водії чекають патрульних поліцейських.
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