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У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО

У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО
У Луцьку на перехресті проспекту Волі та вулиці Шопена зіткнулися маршрутка №31 та легковик Opel.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що аварія трапилася о 14:20 4 вересня.

За словами очевидців, Opel завершував маневр повороту, як у нього в'їхала маршрутка №31.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Наразі водії чекають патрульних поліцейських.
У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО
У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО
У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО
У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО
У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО
У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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