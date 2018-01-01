У Луцьку маршрутка зіткнулася з «євробляхою». ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що аварія трапилася о 14:20 4 вересня.



За словами очевидців, Opel завершував маневр повороту, як у нього в'їхала маршрутка №31.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Наразі водії чекають патрульних поліцейських.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті проспекту Волі та вулиці Шопена зіткнулися маршрутка №31 та легковик Opel.Про цеповідомили очевидці події.Зазначають, що аварія трапилася о 14:20 4 вересня.За словами очевидців, Opel завершував маневр повороту, як у нього в'їхала маршрутка №31.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.Наразі водії чекають патрульних поліцейських.

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