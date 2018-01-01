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Волинській шахті можуть відключити електрику через борги

Волинській шахті можуть відключити електрику через борги
Шахта №9 «Нововолинська» заборгувала за електроенергію 64 мільйони гривень.

Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час зустрічі гірників з головою Волинської ОДА Олександром Савченком.

«Електрику хотіли відключити 23 чи 24 серпня, але я вмовив не робити цього», - повідомив очільник Волині.

Однак, за його словами, електроенергію копальні все ж відключать. Ймовірно, до 12 вересня.

«Ця ситуація виникла ще раніше. Я борюся поки, як кожен, за своє болото. Шансів, що ви вижевете, у мене поки мало», - додав Савченко.

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Теги: шахта, Нововолинськ, протест, Олександр Савченко
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