Волинській шахті можуть відключити електрику через борги
Сьогодні, 17:23
Шахта №9 «Нововолинська» заборгувала за електроенергію 64 мільйони гривень.
Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час зустрічі гірників з головою Волинської ОДА Олександром Савченком.
«Електрику хотіли відключити 23 чи 24 серпня, але я вмовив не робити цього», - повідомив очільник Волині.
Однак, за його словами, електроенергію копальні все ж відключать. Ймовірно, до 12 вересня.
«Ця ситуація виникла ще раніше. Я борюся поки, як кожен, за своє болото. Шансів, що ви вижевете, у мене поки мало», - додав Савченко.
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Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час зустрічі гірників з головою Волинської ОДА Олександром Савченком.
«Електрику хотіли відключити 23 чи 24 серпня, але я вмовив не робити цього», - повідомив очільник Волині.
Однак, за його словами, електроенергію копальні все ж відключать. Ймовірно, до 12 вересня.
«Ця ситуація виникла ще раніше. Я борюся поки, як кожен, за своє болото. Шансів, що ви вижевете, у мене поки мало», - додав Савченко.
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