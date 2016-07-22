Над Луцьком пролетів бомбардувальник





Про це повідомили в організації волинських авіалюбителів "ОВАЛ".



Нагадаємо, на авіаційному полігоні Поворськ в Ковельському районі від сьогодні і до п'ятниці, 7 вересня включно,



На цих навчаннях навички бойового застосування на полігоні відпрацьовують екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М, фронтових розвідників Су-24МР і навчально-бойових літаків Л-39 "Альбатрос" зі складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Івановича Франка, яка дислокується на аеродромі Старокостянтинів у Хмельницькій області.



Стандартний маршрут їх польоту наступний: Старокостянтинів (Хмельницька область) - Корець (Рівненська область) - Тинне (Рівненська область) - Красноволя (Волинська область, Маневицький район) - авіаційний полігон Повурськ в Ковельському районі (виконання навчально-бойового завдання) - Рожище - Луцьк - Дубно (Рівненська область) - Старокостянтинів.



Зазвичай над Луцьком їх літаки за цим маршрутом проходять на висоті 4000 - 4500 метрів.



В ясну погоду вони добре помітні жителям 40-го, 33-го та 55-го кварталів, а також у селі Липмни в Луцькому районі. Проте в деяких випадках екіпажі окремих літаків отримують на зворотньому шляху до Старокостянтинова додаткові завдання, наприклад, обліт радіотехнічних засобів Луцького військового аеродрому, який під час їх польотів працює як резервний на випадок різкого погіршення метеорологічних умов або нештатних ситуацій на борту.



В такому випадку екіпаж літака знижується на гранично малу висоту 50 - 100 метрів і проходить над злітно-посадковою смугою Луцького військового аеродрому.



Також у Володимирі-Волинському з 2016 року дислокується 39-й окремий зенітно-ракетний полк (в/ч А-2892), який контролює повітряний простір Волинської області.



Екіпаж літака, який сьогодні пролітав над Луцьком, міг також отримати завдання перевірити реакцію чергових сил протиповітряної оборони в регіоні, пройшовши на малій висоті над містом. Тобто чергові бойові розрахунки 39-го окремого зенітно-ракетного полку у Володимирі-Волинському мали встигнути відреагувати на раптову появу літака в небі, увімкнути свої радіолокаційні засоби, супроводити літак, захопити його та умовно знищити, здійснивши по ньому умовний пуск зенітної ракети. А екіпаж літака, в свою чергу, мав зафіксувати роботу наземних радіолокаційних станцій полку, засікти їх місцезнаходження, відслідкувати їх роботу та виконати відповідні протиракетні маневри для зриву їх захвату та супроводу.



Зауважимо, що обидві причини сьогоднішнього прольоту літака над Луцьком, вказані нами вище, є лише припущеннями, чому літак міг пролетіти над містом. Проте обидві причини є рутинними завданнями для екіпажів літаків військово-повітряних сил, які вони виконують в небі різних регіонів України чи не щодня.



Фотографія ілюстративна, проте реально зроблена на Луцькому військовому аеродромі на початку липня 2016 року та наочно демонструє подібні проходи фронтових бомбардувальників Су-24М і фронтових розвідників Су-24МР на малих і гранично малих висотах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 5-го вересня, приблизно 16:30 над Луцьком пролетів фронтовий бомбардувальник Су-24М або його розвідувальна модифікація Су-24МР.Про це повідомили в організації волинських авіалюбителів "ОВАЛ".Нагадаємо, на авіаційному полігоні Поворськ в Ковельському районі від сьогодні і до п'ятниці, 7 вересня включно, відбуватимуться військові авіаційні навчання з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання та пуски ракет по наземним учбовим цілям).На цих навчаннях навички бойового застосування на полігоні відпрацьовують екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М, фронтових розвідників Су-24МР і навчально-бойових літаків Л-39 "Альбатрос" зі складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Івановича Франка, яка дислокується на аеродромі Старокостянтинів у Хмельницькій області.Стандартний маршрут їх польоту наступний: Старокостянтинів (Хмельницька область) - Корець (Рівненська область) - Тинне (Рівненська область) - Красноволя (Волинська область, Маневицький район) - авіаційний полігон Повурськ в Ковельському районі (виконання навчально-бойового завдання) - Рожище - Луцьк - Дубно (Рівненська область) - Старокостянтинів.Зазвичай над Луцьком їх літаки за цим маршрутом проходять на висоті 4000 - 4500 метрів.В ясну погоду вони добре помітні жителям 40-го, 33-го та 55-го кварталів, а також у селі Липмни в Луцькому районі. Проте в деяких випадках екіпажі окремих літаків отримують на зворотньому шляху до Старокостянтинова додаткові завдання, наприклад, обліт радіотехнічних засобів Луцького військового аеродрому, який під час їх польотів працює як резервний на випадок різкого погіршення метеорологічних умов або нештатних ситуацій на борту.В такому випадку екіпаж літака знижується на гранично малу висоту 50 - 100 метрів і проходить над злітно-посадковою смугою Луцького військового аеродрому.Також у Володимирі-Волинському з 2016 року дислокується 39-й окремий зенітно-ракетний полк (в/ч А-2892), який контролює повітряний простір Волинської області.Екіпаж літака, який сьогодні пролітав над Луцьком, міг також отримати завдання перевірити реакцію чергових сил протиповітряної оборони в регіоні, пройшовши на малій висоті над містом. Тобто чергові бойові розрахунки 39-го окремого зенітно-ракетного полку у Володимирі-Волинському мали встигнути відреагувати на раптову появу літака в небі, увімкнути свої радіолокаційні засоби, супроводити літак, захопити його та умовно знищити, здійснивши по ньому умовний пуск зенітної ракети. А екіпаж літака, в свою чергу, мав зафіксувати роботу наземних радіолокаційних станцій полку, засікти їх місцезнаходження, відслідкувати їх роботу та виконати відповідні протиракетні маневри для зриву їх захвату та супроводу.Зауважимо, що обидві причини сьогоднішнього прольоту літака над Луцьком, вказані нами вище, є лише припущеннями, чому літак міг пролетіти над містом. Проте обидві причини є рутинними завданнями для екіпажів літаків військово-повітряних сил, які вони виконують в небі різних регіонів України чи не щодня.

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