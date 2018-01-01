Луцьк із висоти пташиного польоту майже 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 06:14
У мережі опублікували старовинну світлину із панорамою Луцька із висоти пташиного польоту.
Фото оприлюднила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Наш Луцьк з висоти пташиного польоту. Бачили це фото? 1920-1930-ті роки», - йдеться у підписі до фото.
У коментарях вона додала, що фото з книги Тадеуша Марцінковського «Скарби пам’яті».
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Фото оприлюднила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Наш Луцьк з висоти пташиного польоту. Бачили це фото? 1920-1930-ті роки», - йдеться у підписі до фото.
У коментарях вона додала, що фото з книги Тадеуша Марцінковського «Скарби пам’яті».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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