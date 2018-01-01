Луцьк із висоти пташиного польоту майже 100 років тому. ФОТО





Фото оприлюднила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.



«Наш Луцьк з висоти пташиного польоту. Бачили це фото? 1920-1930-ті роки», - йдеться у підписі до фото.



У коментарях вона додала, що фото з книги Тадеуша Марцінковського «Скарби пам’яті».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували старовинну світлину із панорамою Луцька із висоти пташиного польоту.Фото оприлюднила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook краєзнавець«Наш Луцьк з висоти пташиного польоту. Бачили це фото? 1920-1930-ті роки», - йдеться у підписі до фото.У коментарях вона додала, що фото з книги Тадеуша Марцінковського «Скарби пам’яті».

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