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Дивує, коли голови районів просять мене виділити гроші, – Савченко

Дивує, коли голови районів просять мене виділити гроші, – Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко обурився проханням до нього голів селищних рад, райадміністрацій, голів ОТГ виділити кошти на якісь потреби.

Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.

«Мене дивує, коли голови селищних рад, ОТГ, РДА звертаються з проханням надати кошти, чудово розуміючи, що ОДА не може надати кошти просто так. Усі вони виділяються обласною радою. Враховуючи, що облрада збирається близько 4 разів на рік, ми можемо вносити зміни до бюджету десь на початку року», - зауважив очільник Волині.

Олександр Савченко обурився, що жоден депутат ні разу не попросив зробити щось для наповнення бюджету району.

За його словами, більшість звернень роблять «для галочки». На сьогодні ж бюджет області виконали на 101% і за місяць додали лише 2 мільйони.

«Ми котимось в нікуди. У нас немає аналітики, чому відбувається падіння. У нас є все для успішного наповнення бюджету, але проблема – в нехлюйстві керівників. Жоден голова не приходить до мене зі звітом про наповнення бюджету, з розумінням питання, і я на це буду реагувати», - додав Савченко.

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Теги: Савченко, область, район, депутат, бюджет
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