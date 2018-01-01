«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Піддубцівської сільської ради Борис Горбатюк.



Нагадаємо, що нещодавно користувачі мережі



За словами сільського голови, причиною висихання став спуск дамби місцевими мешканцями.



«Уже другий рік підряд дачники ламають дамбу, спеціально спускають воду. З якою метою, я сказати зараз не можу. Є мешканці, які говорять, що ставок затоплює їм дачі зі сторони Воротніва, а вони там городи поробили, огорожі поставили, майже влізли в той ставок.



Тому, коли воду спускають, то у них територія більша виходить, ще й з чорноземом. То вже другий рік підряд спеціально йдуть вночі вибивають дамбу молотами і спускають воду», – розповів Борис Горбатюк.



Наразі сільська рада має намір провести тендер та здати ставок в оренду тому підприємцю, який запропонує найбільш вигідні умови.



«Сьогодні ми оформляємо ставок у власність сільської ради і будемо проводити тендер, бо є вже 2-3 підприємці, які хочуть той ставок орендувати. Попередньо я з ними розмовляв, вони хочуть зробити поблизу озера відпочинкові зони, катамарани, тобто все для того, щоб людям було комфортно відпочивати», – додав сільський голова.



Окрім того, у сільській раді мають намір переміряти площу першого ряду дачних території, аби пересвідчитися, чи не збільшують дачники свої ділянки за рахунок прибережної зони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники дачних ділянок поблизу озера у селі Гаразджа самовільно спускають воду у дамбі, аби збільшити територію під городи.Про церозповів голова Піддубцівської сільської радиНагадаємо, що нещодавно користувачі мережі оприлюднили фото засохлого озера у селі Гаразжда, що поблизу Луцька.За словами сільського голови, причиною висихання став спуск дамби місцевими мешканцями.«Уже другий рік підряд дачники ламають дамбу, спеціально спускають воду. З якою метою, я сказати зараз не можу. Є мешканці, які говорять, що ставок затоплює їм дачі зі сторони Воротніва, а вони там городи поробили, огорожі поставили, майже влізли в той ставок.Тому, коли воду спускають, то у них територія більша виходить, ще й з чорноземом. То вже другий рік підряд спеціально йдуть вночі вибивають дамбу молотами і спускають воду», – розповів Борис Горбатюк.Наразі сільська рада має намір провести тендер та здати ставок в оренду тому підприємцю, який запропонує найбільш вигідні умови.«Сьогодні ми оформляємо ставок у власність сільської ради і будемо проводити тендер, бо є вже 2-3 підприємці, які хочуть той ставок орендувати. Попередньо я з ними розмовляв, вони хочуть зробити поблизу озера відпочинкові зони, катамарани, тобто все для того, щоб людям було комфортно відпочивати», – додав сільський голова.Окрім того, у сільській раді мають намір переміряти площу першого ряду дачних території, аби пересвідчитися, чи не збільшують дачники свої ділянки за рахунок прибережної зони.

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