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На Волині троє працівників травмувалися на деревообробній фірмі

На Волині троє працівників травмувалися на деревообробній фірмі
На Волині зареєстрували три випадки травматизму під час роботи на підприємстві «Євровуд Україна».

Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.

Начальник управління Держпраці Ростислав Стасько розповів, що у 2016 році у лісогосподарській галузі було 8 випадків травматизму, із них три – зі смертельним наслідком.

У 2017 році зафіксували 7 випадків травматизму, із них 2 – зі смертельним наслідком.

«У 2018 році не було випадків у лісопереробній галузі зі смертельним наслідком, але було 3 випадки травматизму на підприємстві «Євровуд Україна». Матеріали щодо роботи підприємства передали у правоохоронні органи», - повідомив посадовець.

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Теги: травма, робітник
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