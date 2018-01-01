На Волині троє працівників травмувалися на деревообробній фірмі

На Волині зареєстрували три випадки травматизму під час роботи на підприємстві «Євровуд Україна».Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.Начальник управління Держпрацірозповів, що у 2016 році у лісогосподарській галузі було 8 випадків травматизму, із них три – зі смертельним наслідком.У 2017 році зафіксували 7 випадків травматизму, із них 2 – зі смертельним наслідком.«У 2018 році не було випадків у лісопереробній галузі зі смертельним наслідком, але було 3 випадки травматизму на підприємстві «Євровуд Україна». Матеріали щодо роботи підприємства передали у правоохоронні органи», - повідомив посадовець.