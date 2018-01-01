У Брищі провели експеримент зі «з’їдання» сміття . ФОТО





Нагадаємо, станом на



Площа полігону у Брищі - 16 гектарів. Із них 8 гектарів уже заморожені, а ще 8 поки використовують. Якщо ж проблему не вирішувати, сміттєзвалище вичерпає свій ресурс приблизно за рік.



Відтак, Волинська ОДА запропонувала провести експеримент зі "з'їдання" сміття методом біоремедіації. Ферменти мають зменшити кількість відходів на 10-15 %, що дасть змогу продовжити дію полігону на 1-2 роки. За цей час планують знайти інвесторів для будівництва сміттєпереробного заводу.



"Ні для кого не секрет, що існує проблема із захороненням сміття. Тому ми на прикладі вирішили показати технологію, яку розробили українські вчені. За її допомогою ми зменшимо об'єм вже захороненого сміття, покращимо екологічну ситуацію як на самому полігоні, так і навколо. Ця технологія біоремедіації знищує шкідливі речовини", - розповів заступник директора групи компаній "Екосорт" Микола Козинко.



Проводив дослід доктор наук з Харкова Володимир Головешко. До слова, нуковець разом з винахідником Віталієм Прохоровим працював над ліквідацією сміттєзвалища площею 350 тисяч "кубів" у Гданську методом біоремедіації. За 4 роки полігон "знешкодили" і згодом там звели стадіон.



"Необхідні для експерименту ферменти виростили на українському заводі під Києвом. Вони отримали усі дозвільні документи. Вони безпечні. Маленької баночки вистачає на 2 "куби" органічних відходів", - зауважив Володимир Головешко.



Так, у двох бочках змоделювали брищенський полігон: їх наповнили органічними відходами зі сміттєсортувальної лінії та фільтратом. Одну ємність залили водою, іншу - бактеріями. Через три тижні у бочці з бактеріями має зменшитися рівень сміття та виділитися технічна вода.



Окрім того, дві банки заповнили фільтратом з полігону, в одну з них додали бактерії. Через 3 тижні у банці з бактеріями фільтрат посвітлішає, а згодом повинен перетворитися на технічну воду.



Представники Держпродспоживслужби відібрали фільтрат на аналізи. Після завершення експерименту таку ж пробу відберуть з бочки, куди залили фермент, і порівняють результати.



У разі успішності експерименту, метод впроваджуватимуть на брищенському полігоні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Брищі провели експеримент, у разі успішності якого можна буде продовжити дію сміттєвого полігону.Нагадаємо, станом на сьогодні 2,7 мільйона тонн захоронені на території полігонів у області . Завантаженість полігонів становить 90% і їх ресурс вичерпується.Площа полігону у Брищі - 16 гектарів. Із них 8 гектарів уже заморожені, а ще 8 поки використовують. Якщо ж проблему не вирішувати, сміттєзвалище вичерпає свій ресурс приблизно за рік.Відтак, Волинська ОДА запропонувала провести експеримент зі "з'їдання" сміття методом біоремедіації. Ферменти мають зменшити кількість відходів на 10-15 %, що дасть змогу продовжити дію полігону на 1-2 роки. За цей час планують знайти інвесторів для будівництва сміттєпереробного заводу."Ні для кого не секрет, що існує проблема із захороненням сміття. Тому ми на прикладі вирішили показати технологію, яку розробили українські вчені. За її допомогою ми зменшимо об'єм вже захороненого сміття, покращимо екологічну ситуацію як на самому полігоні, так і навколо. Ця технологія біоремедіації знищує шкідливі речовини", - розповів заступник директора групи компаній "Екосорт"Проводив дослід доктор наук з Харкова. До слова, нуковець разом з винахідником Віталієм Прохоровим працював над ліквідацією сміттєзвалища площею 350 тисяч "кубів" у Гданську методом біоремедіації. За 4 роки полігон "знешкодили" і згодом там звели стадіон."Необхідні для експерименту ферменти виростили на українському заводі під Києвом. Вони отримали усі дозвільні документи. Вони безпечні. Маленької баночки вистачає на 2 "куби" органічних відходів", - зауважив Володимир Головешко.Так, у двох бочках змоделювали брищенський полігон: їх наповнили органічними відходами зі сміттєсортувальної лінії та фільтратом. Одну ємність залили водою, іншу - бактеріями. Через три тижні у бочці з бактеріями має зменшитися рівень сміття та виділитися технічна вода.Окрім того, дві банки заповнили фільтратом з полігону, в одну з них додали бактерії. Через 3 тижні у банці з бактеріями фільтрат посвітлішає, а згодом повинен перетворитися на технічну воду.Представники Держпродспоживслужби відібрали фільтрат на аналізи. Після завершення експерименту таку ж пробу відберуть з бочки, куди залили фермент, і порівняють результати.У разі успішності експерименту, метод впроваджуватимуть на брищенському полігоні.

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