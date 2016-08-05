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«Побитий» вандалами кликун повернувся у центр Луцька

«Побитий» вандалами кликун повернувся у центр Луцька
Статую бронзового кликуна повернули на головну пішохідну вулицю міста.

Один з восьми кликунів, який тривалий час знаходився на ремонті, повернувся на сторожу міста поблизу Центру туристичної інформації та послуг.

За словами начальника управління туризму та промоції міста Луцька Катерини Теліпської, кликуна повернули на попереднє місце кілька днів тому.

До цього бронзовий символ міста перебував на ремонті, оскільки постраждав від рук вандалів.

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Теги: кликун, Лесі Українки, вандали, ремонт
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Коментарі 1
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Добре, бо вже за ним скучила :)
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