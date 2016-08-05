«Побитий» вандалами кликун повернувся у центр Луцька
Сьогодні, 16:00
Статую бронзового кликуна повернули на головну пішохідну вулицю міста.
Один з восьми кликунів, який тривалий час знаходився на ремонті, повернувся на сторожу міста поблизу Центру туристичної інформації та послуг.
За словами начальника управління туризму та промоції міста Луцька Катерини Теліпської, кликуна повернули на попереднє місце кілька днів тому.
До цього бронзовий символ міста перебував на ремонті, оскільки постраждав від рук вандалів.
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Один з восьми кликунів, який тривалий час знаходився на ремонті, повернувся на сторожу міста поблизу Центру туристичної інформації та послуг.
За словами начальника управління туризму та промоції міста Луцька Катерини Теліпської, кликуна повернули на попереднє місце кілька днів тому.
До цього бронзовий символ міста перебував на ремонті, оскільки постраждав від рук вандалів.
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Коментарі 1
Добре, бо вже за ним скучила :)
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