Розповіли, яка спеціальність в СНУ була найпопулярнішою серед абітурієнтів
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Найбільший конкурс при вступі до Східноєвропейького національного університету у цьогорічній вступній кампанії був на юридичному факультеті - майже 10 людей на місце.
Про це ректор вишу Ігор Коцан розповів у коментарі Інформаційному агенству "ВолиньPost".
"У нас є така традиція, що всі хочуть контролювати, як працюють. То, ви знаєте, найпопулярніша спеціальність - повністю закрита ліцензія, найбільша плата за навчання була (це майже 25 тисяч гривень, тоді, як на інших факультетах - 17-18 тисяч гривень) - це юридичний факультет", - мовив Коцан. За його словами, конкурс становив 9-10 людей на місце.
Загалом на факультеті, куди набирали 120 студентів, було лише 10 державних місць. На факультет також вступили троє учасників АТО, які мали пільгові умови.
Загалом цьогоріч у виші на сотню збільшили кількість місць за держзамовленням - 54 для вступників на бакалаврат, та 46 - на магістратуру.
За словами ректора вишу Ігоря Коцана цьогріч студентів набрали більше, ніж у минулому році. Відтак, у навчальному закладі спостерігають "позитивний приріст студентства" - на 200 студентів більше вступили до вишу, ніж випустилися.
"Нарешті пішла динаміка. За статистикою всього до вишу вступило близько 3,5 тисячі студентів. На перший курс прийшло майже 2 тисячі, решта - це магістри", - розповів Коцан.
В універсситеті прцює 91 спеціальність - на бакалавра відкрили додатково 8 спеціальностей, а на магістратуру - 5.
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Про це ректор вишу Ігор Коцан розповів у коментарі Інформаційному агенству "ВолиньPost".
"У нас є така традиція, що всі хочуть контролювати, як працюють. То, ви знаєте, найпопулярніша спеціальність - повністю закрита ліцензія, найбільша плата за навчання була (це майже 25 тисяч гривень, тоді, як на інших факультетах - 17-18 тисяч гривень) - це юридичний факультет", - мовив Коцан. За його словами, конкурс становив 9-10 людей на місце.
Загалом на факультеті, куди набирали 120 студентів, було лише 10 державних місць. На факультет також вступили троє учасників АТО, які мали пільгові умови.
Загалом цьогоріч у виші на сотню збільшили кількість місць за держзамовленням - 54 для вступників на бакалаврат, та 46 - на магістратуру.
За словами ректора вишу Ігоря Коцана цьогріч студентів набрали більше, ніж у минулому році. Відтак, у навчальному закладі спостерігають "позитивний приріст студентства" - на 200 студентів більше вступили до вишу, ніж випустилися.
"Нарешті пішла динаміка. За статистикою всього до вишу вступило близько 3,5 тисячі студентів. На перший курс прийшло майже 2 тисячі, решта - це магістри", - розповів Коцан.
В універсситеті прцює 91 спеціальність - на бакалавра відкрили додатково 8 спеціальностей, а на магістратуру - 5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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