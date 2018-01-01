П'яний чоловік вкрав автівку з луцького авторинку і потрапив в аварію
Сьогодні, 15:57
У Луцьку судили чоловіка, який напідпитку обманув охоронця авторинку на вулиці Єршова, незаконно заволодів автівкою та вчинив на ній аварію. За такі "п'яні витівки" він отримав 5 років "умовно".
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, винесеному днями.
У суді повідомляють, що наприкінці 2017 року чоловік, перебуваючи напідпитку, обманув охоронця паркувального майданчика на території авторинку на вулиці Єршова й отримав від нього ключі та свідоцтво на реєстрацію автівки VOLKSWAGEN CC. Опісля ж зловмисник сів у автівку та поїхав.
До того ж, на вулиці Конякіна у Луцьку чоловік вчинив аварію, керюючи вкраденою автівкою, а потім повернув її на авторинок.
Там її виявили правоохоронці та повернули власникові.
У суді чоловік свою вину визнав повністю й просив його суворо не карати.
За такі "п'яні витівки" він отримав 5 років "умовно".
Фото ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, винесеному днями.
У суді повідомляють, що наприкінці 2017 року чоловік, перебуваючи напідпитку, обманув охоронця паркувального майданчика на території авторинку на вулиці Єршова й отримав від нього ключі та свідоцтво на реєстрацію автівки VOLKSWAGEN CC. Опісля ж зловмисник сів у автівку та поїхав.
До того ж, на вулиці Конякіна у Луцьку чоловік вчинив аварію, керюючи вкраденою автівкою, а потім повернув її на авторинок.
Там її виявили правоохоронці та повернули власникові.
У суді чоловік свою вину визнав повністю й просив його суворо не карати.
За такі "п'яні витівки" він отримав 5 років "умовно".
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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