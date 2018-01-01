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На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО

На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
У Володимирі-Волинському автівка влетіла в електроопору і пошкодила її.

Про це у Facebook написав Сергій Лупенко.

За його словами, інцидент трапився на вулиці Ковельській біля залізничного переїзду.

"Фактично опора тримається на кабельних повітряних лініях РЕСу. Водії та пішоходи будьте пильні, поблизу пішохідний перехід та автобусна зупинка", - закликав волинянин.

Користувачі соцмережі припускають, що стовп могла знести фура.
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО
На Волині автомобіль зніс стовп. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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