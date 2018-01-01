Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото





Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив Віктор Чухрай.



"Драмтеатр будується, а 15-ти поверхівки ще немає і в помині! Театральна площа іще не сформована, а от ліхтарі таки були помпезні!" - зауважив фотограф.



Слайд з архіву фотоклубу "Промінь".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали унікальний слайд, на якому лише починають будувати Музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка у Луцьку.Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив"Драмтеатр будується, а 15-ти поверхівки ще немає і в помині! Театральна площа іще не сформована, а от ліхтарі таки були помпезні!" - зауважив фотограф.Слайд з архіву фотоклубу "Промінь".

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