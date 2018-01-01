Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
Показали унікальний слайд, на якому лише починають будувати Музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка у Луцьку.
Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив Віктор Чухрай.
"Драмтеатр будується, а 15-ти поверхівки ще немає і в помині! Театральна площа іще не сформована, а от ліхтарі таки були помпезні!" - зауважив фотограф.
Слайд з архіву фотоклубу "Промінь".
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Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив Віктор Чухрай.
"Драмтеатр будується, а 15-ти поверхівки ще немає і в помині! Театральна площа іще не сформована, а от ліхтарі таки були помпезні!" - зауважив фотограф.
Слайд з архіву фотоклубу "Промінь".
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