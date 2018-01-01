вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото

Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Показали унікальний слайд, на якому лише починають будувати Музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка у Луцьку.

Фото на своїй сторінці у Facebook розмістив Віктор Чухрай.

"Драмтеатр будується, а 15-ти поверхівки ще немає і в помині! Театральна площа іще не сформована, а от ліхтарі таки були помпезні!" - зауважив фотограф.

Слайд з архіву фотоклубу "Промінь".
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Сьогодні, 12:11
«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*
Сьогодні, 12:00
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
Він бачив мої сльози, істерики та шаленство: чиновниця зізналася Луцьку у любові
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
Ті, хто проектував Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО Ті, хто проектував Луцьк. АРХІВНЕ ФОТО
Сьогодні, 10:22
Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька Без Театрального майдану та з двостороннім рухом на Лесі Українки: ретрофото Луцька
Сьогодні, 09:18
Як лучани відпочивали: ретрофото 1930 року Як лучани відпочивали: ретрофото 1930 року
04 вересень, 08:22
Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО Показали, як над Луцькрадою вперше підіймали синьо-жовтий прапор. ФОТО
23 серпень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутат привітав Луцьк із Днем міста
Сьогодні, 12:30
 0
Волинський священик разом із сином упіймав велетенську щуку. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*
Сьогодні, 12:00
 0
Як будували луцький драмтеатр: унікальне фото
Сьогодні, 11:45
 0
Порошенко привітав Луцьк із Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8